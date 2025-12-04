Ντόμινο αποχωρήσεων από την Eurovision: Κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό - Ποιες χώρες είναι πλέον εκτός

Άμεση ήταν η αντίδραση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, με την Ολλανδική,την Ισπανική και την Ιρλανδική τηλεόραση να αποχωρούν οριστικά από την επερχόμενη διοργάνωση και τη Σλοβένικη να τις ακολουθεί λίγο μετά.

Η ανακοίνωση της EBU

Τα μέλη της EBU δείχνουν σαφή υποστήριξη στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την προστασία της ουδετερότητας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, επιτρέποντας σε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που συναντήθηκαν σήμερα στη Γενική Συνέλευση στη Γενεύη, υποστήριξαν μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ουδετερότητας της εκδήλωσης. Αυτή η ψηφοφορία σημαίνει ότι όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν.

Οι συμμετέχοντες που εκπροσωπούν τα μέλη της EBU κλήθηκαν να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία για το εάν ήταν επαρκώς ικανοποιημένοι με τα νέα μέτρα και τις διασφαλίσεις που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, χωρίς να ψηφίσουν για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του επόμενου έτους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία για τη συμμετοχή και ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ.

Πριν από την ψηφοφορία, υπήρξε μια ευρεία συζήτηση όπου τα μέλη εξέφρασαν ποικίλες απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Πολλά μέλη άδραξαν επίσης την ευκαιρία να τονίσουν τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου να αναφέρει, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων όπως η Γάζα.

Μιλώντας μετά τη συζήτηση, η Πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότε Κούντσι, δήλωσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας καταδεικνύει την κοινή δέσμευση των μελών μας για την προστασία της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τη μεγαλύτερη εκδήλωση ζωντανής μουσικής στον κόσμο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις στοχαστικές, σεβαστές και εποικοδομητικές συνεισφορές τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση και καθ' όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε φέτος».

«Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διασφαλίζοντας ότι παραμένει ένας χώρος ενότητας και πολιτιστικής ανταλλαγής».

Μετά την ψηφοφορία, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα κληθούν τώρα να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό του 2026. Ο πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων για την 70ή επετειακή έκδοση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ανακοίνωση της Ολλανδικής ραδιοτηλεόρασης

Το AVROTROS αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια προσεκτική και εκτενή διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία συμβουλευτήκαμε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: από τον Ισραηλινό πρέσβη στη Διεθνή Αμνηστία, από την EBU έως διάφορους ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καθώς και το δικό μας Συμβούλιο Σύνδεσης, το Συμβούλιο Εργαζομένων, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους χιλιάδες θαυμαστές της Eurovision που επικοινώνησαν μαζί μας. Αφού στάθμισε όλες τις απόψεις, το AVROTROS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε στενό συντονισμό με την Ολλανδική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (NPO), η οποία σέβεται και υποστηρίζει τα συμπεράσματα που έχουμε εξαγάγει.

Η ανακοίνωση της Ισπανικής ραδιοτηλεόρασης

Η RTVE ανακοινώνει την αποχώρηση της Ισπανίας από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γενεύη στην 95η Γενική Συνέλευση της EBU, οι οποίες οδήγησαν στην παραμονή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από την Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 16 Μαΐου, ούτε τους προκριματικούς ημιτελικούς, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου.

Η RTVE, μαζί με επτά άλλες χώρες, είχε ζητήσει μυστική ψηφοφορία στη Συνέλευση. Η προεδρία της EBU απέρριψε το αίτημα της RTVE για συγκεκριμένη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτή η απόφαση αυξάνει την δυσπιστία της RTVE απέναντι στην οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει την πολιτική πίεση που την περιβάλλει.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία, ο Γενικός Γραμματέας της RTVE, Alfonso Morales, εξήγησε ότι η Εταιρεία «αναγνωρίζει και εκτιμά» τα μέτρα που έλαβε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς για την υπεράσπιση των βασικών αρχών και αξιών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. «Ωστόσο, θεωρούμε αυτά τα μέτρα ανεπαρκή», δήλωσε.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στη Eurovision 2026. Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, και η χρήση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση της Eurovision ως ουδέτερης πολιτιστικής εκδήλωσης», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη χειραγώγηση της ψηφοφορίας στις πρόσφατες εκδόσεις και την έλλειψη κυρώσεων σε αυτό το θέμα. «Δεν πρέπει να δεχτούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Η ουδετερότητα και η διαφάνεια αποτελούν κοινό στόχο για να διασφαλιστεί ένα ειλικρινές αποτέλεσμα που σέβεται το κοινό και το κοινό», δήλωσε.

Για το λόγο αυτό, το RTVE ζήτησε μυστική ψηφοφορία για όλες τις ψηφοφορίες που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση, τόσο αυτές που ανακοινώθηκαν επίσημα όσο και αυτές που δεν έχουν, και σχετίζονται με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Έχει επίσης ζητήσει ψηφοφορία σχετικά με την πιθανή προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του KAN για τουλάχιστον ένα έτος, με δυνατότητα αναθεώρησης μετά από αυτήν την περίοδο, και έχει δηλώσει ότι εάν αυτό δεν εγκριθεί, το RTVE δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό.

Το RTVE τόνισε ότι η ηγεσία της EBU και της Eurovision «προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές εντάσεις στην ιστορία του οργανισμού». «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η κατάσταση δεν έπρεπε ποτέ να είχε προκύψει», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας του RTVE πρόσθεσε ότι το ζήτημα των κυρώσεων κατά του Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη παραβίαση των κανόνων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί σε εκτελεστικό επίπεδο, αντί να φέρει τη σύγκρουση στη Συνέλευση, για να αποφευχθεί η δημιουργία έντασης μεταξύ των διαφόρων μελών.

Τέλος, ο Alfonso Morales δήλωσε ότι το RTVE διατηρεί αυτή τη θέση «από σεβασμό και βαθιά ανησυχία για την περίπλοκη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να παραμείνουμε ενωμένοι στην EBU».

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και μετά τις ομιλίες των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών, ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα που υιοθέτησε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς. Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές.

Η ανακοίνωση της Ιρλανδικής ραδιοτηλεόρασης

«Το RTE και άλλοι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς – από τη Σλοβενία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες – είχαν προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό του Μαΐου 2026 στη Βιέννη αν το Ισραήλ συμμετάσχει, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η Γερμανία και άλλοι υποστηρικτές της συμμετοχής του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει για τις συνέπειες αν το Ισραήλ – τετραπλός νικητής του διαγωνισμού – αποκλειόταν.

Η σημερινή συνάντηση ακολούθησε τις καταγγελίες ότι το Ισραήλ προώθησε αθέμιτα τον διαγωνιζόμενό του στον φετινό διαγωνισμό.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αλλά αντιμετώπισε κατηγορίες από διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης μιας πληρωμένης διαφημιστικής καμπάνιας.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει μια παγκόσμια εκστρατεία δυσφήμισης.

Τον περασμένο μήνα, η EBU ανακοίνωσε ότι είχε αλλάξει το σύστημα ψηφοφορίας της για να ενισχύσει την «εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια», κινήσεις που εγκρίθηκαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία.

Αυτό περιελάμβανε αλλαγές στον αριθμό των ψήφων που μπορεί να δώσει κάθε θεατής, ο οποίος μειώθηκε από 20 σε 10, και το κοινό θα ενθαρρύνεται να υποστηρίξει πολλαπλές συμμετοχές.

Η Ιρλανδία έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ο οποίος προσελκύει 160 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, 58 φορές από το 1965, κερδίζοντας επτά φορές και χάνοντας μόνο τις εκδόσεις του 1983 και του 2002.»