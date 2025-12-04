Ιδιώνυμο αδίκημα η επίθεση που προκαλεί βλάβη σε όργανο τήρησης της τάξης ή λειτουργό υγείας - Χαιρετίζει η «ΙΣΟΤΗΤΑ»

Οι προτάσεις νόμου τροποποιούν τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο ώστε να θεσπισθεί ως ιδιώνυμο αδίκημα η επίθεση που προκαλεί βλάβη σε όργανο τήρησης της τάξης, δημόσιο λειτουργό, ιατρό, νοσηλευτή και μαία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή σε άλλο πρόσωπο που παρέχει συνδρομή σε αυτούς, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα υπάγεται στο αδίκημα της επίθεσης που τιμωρείται με φυλάκιση δύο χρόνων των πράξεων η επίθεση, αντίσταση ή εσκεμμένη παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού, ιατρού, νοσηλευτή ή μαίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή σε άλλο πρόσωπο που παρέχει συνδρομή σε αυτούς.

Στην τοποθέτησή της η κ. Νικολάου είπε ότι στηρίζονται οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο τον τομέα της υγείας, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, πληρώματα των ασθενοφόρων και άλλοι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά σε χώρους υγείας που δεν τιμούν καμία κοινωνία και σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, λεκτικές και σωματικές, που προκαλούν κλίμα φόβου και απογοήτευσης στους επαγγελματίες που παλεύουν για την υγεία όλων μας.

«Όταν ένας επαγγελματίας υγείας εργάζεται με το φόβο μιας πιθανής επίθεσης, τότε πλήττεται όχι μόνο ο ίδιος, πλήττεται ο ασθενής και η κοινωνία και αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί το καθήκον να διασφαλίσουμε ότι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες υγείας πρέπει να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια», ανέφερε η Βουλευτής του ΑΚΕΛ.

Είπε ότι η πρόταση στοχεύει στην πρόληψη, στη δημιουργία μιας αποτρεπτικής ασπίδας που να καθιστά σαφές ότι η βία εναντίον των επαγγελματιών υγείας δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα γίνεται ανεκτη.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η πρόταση νόμου του κόμματος του έχει στόχο να καλύψει τους λειτουργούς υγείας γιατί ιδιαίτερα από το 2020 μέχρι και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών βίας και επιθέσεων εναντίον δημόσιων λειτουργών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που επιτελούν το καθήκον τους υπό δύσκολες συνθήκες και με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Η συχνότητα αυτών των περιστατικών δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένες πράξεις βίας. Κάθε τέτοιο περιστατικό υπονομεύει την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης και αποδυναμώνει την τήρηση της δημόσιας τάξης», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργίου είπε ότι η πρόταση προβλέπει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τέτοιες πράξεις ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων που καθημερινά βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους λόγω της υπηρεσίας τους.

«Η πολιτεία οφείλει να σταθεί στο πλευρό εκείνων που πραγματικά υπηρετούν τον πολίτη. Η ενίσχυση της προστασίας τους δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα σεβασμού και αναγνώρισης τους», πρόσθεσε.

Πρωτοστάτησε για αύξηση ποινής για επιθέσεις στα σώματα ασφαλείας, λέει η Ισότητα

Ο Κλάδος Αστυνομίας Ισότητας πρωτοστάτησε απαιτώντας αυτή τη νομοθεσία μετά τον τεράστιο αριθμό επιθέσεων κατά αστυνομικών ετησίως, που ανέρχονται σε περίπου 250, αναφέρει σε ανακοίνωσή του σε σχέση με την τροποποίηση του νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για αύξηση της ποινής για επιθέσεις στα Σώματα Ασφαλείας και κρατικούς λειτουργούς.

«Άλλο ένα κεφάλαιο νομοθεσίας για τους Αστυνομικούς επιτεύχθηκε με την συνδικαλιστική επιμονή και μετά απο δεκάδες χρόνια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της συντεχνίας.

Ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητας, προστίθεται, «προσπαθεί καθημερινά για αλλαγές στα Σώματα Ασφαλείας, χωρίς να υπολογίζει "κατεστημένα" σε νομοθεσίες και παγιωμένες πρακτικές».