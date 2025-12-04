Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόθεση Ζελένσκι να επισκεφθεί Κύπρο στο πλαίσιο Προεδρίας ΕΕ

 04.12.2025 - 21:33
Πρόθεση Ζελένσκι να επισκεφθεί Κύπρο στο πλαίσιο Προεδρίας ΕΕ

Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ εξέφρασε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Κίεβο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, κατά τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών στο Παλάτι Μαριίνσκι, και, σε πρόσκληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να παραστεί σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Λευκωσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της ΕΕ στο πρώτο μισό του 2026, ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη χώρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Ζελένσκι ζήτησε τη βοήθεια της Κύπρου για να ανοίξουν τα έξι συμπλέγματα κεφαλαίων (thematic clusters of negotiation chapters) για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε και μία λίστα 19 προτάσεων για στήριξη της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ, τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουκρανική πλευρά θα επεξεργαστεί, ενώ, όπως αναφέρθηκε, κάποιες ήδη τις αποδέχθηκε.

Κατά τη συνάντηση, φέρεται να δόθηκαν από πλευράς Λευκωσίας και τα στοιχεία που κατείχε για τουρκικές εταιρείες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις ΕΕ κατά Ρωσίας, με το Κίεβο να αναφέρει ότι θα θέσει αυτό το θέμα στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε ευρωπαϊκές εταιρείες που δίνουν εξαρτήματα στη Ρωσία για την κατασκευή πυραύλων.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, καθώς και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, στο Κίεβο.

