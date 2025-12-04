Τι άλλο θέλετε; Zιβανία, παραδοσιακή μουσική, χορός και ζεστός παλουζές, μόνο για μία ημέρα - Πού θα τα βρείτε

Η τέχνη της απόσταξης μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανό ένα σημαντικό κομμάτι της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η απόσταξη ζιβανίας δεν είναι μόνο τεχνική διαδικασία, είναι κοινωνικό γεγονός.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από το καζάνι, δοκιμάζουν την πρώτη ζιβανία, ετοιμάζουν μεζέδες και γιορτάζουν την έναρξη της νέας παραγωγής. Η ατμόσφαιρα γύρω από το καζάνι αυθεντικά αποτυπώνει τη φιλοξενία και την παράδοση της Κύπρου.



Έτσι και μείς αναβιώνουμε την όλη τελετουργία-διαδικασία όπως της αρμόζει. Άφθονη ζιβανία, παραδοσιακή μουσική, χορούς, ζεστός παλουζές, κρασί και άλλα πολλά στην κεντρική πλατεία του Απ. Λουκά στην Αραδίππου.

Μαζί μας το μουσικό σχήμα Γιαραμάν

>> Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, κεντρική πλατεία Απ. Λουκά, Αραδίππου, Λάρνακα, 15.00. Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Πληροφορίες 24534257, 99906626.

Διοργανωτές

Καφενείον Ερμής

Π.Ο Ερμής Αραδίππου