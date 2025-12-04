«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα

Το λεωφορείο μετέφερε συνολικά τους εργαζόμενους, όταν ο οδηγός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της μετέφερε τη δική της εμπειρία: «Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε». Η ίδια στάθηκε στην ψύχραιμη αντίδραση του νεαρού επιβάτη: «Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε, εμφανώς σοκαρισμένη από το περιστατικό.

Η κα Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε». Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».



Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.



Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.



Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Για 45 λεπτά έγινε προσπάθεια ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, όμως ο άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

