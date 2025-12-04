Google: Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025, σεισμοί, ελληνικές ομάδες, celebrities, ΕΝΦΙΑ

Το Year in Search 2025 της Google αποτυπώνει τι κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των Ελλήνων τη φετινή χρονιά, παρουσιάζοντας τις λέξεις-κλειδιά που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν όροι που συνδέονται τόσο με την επικαιρότητα όσο και με υποχρεώσεις της καθημερινότητας, όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025». Ιδιαίτερα υψηλά παρέμειναν οι «Βάσεις 2025», ενώ το δημοφιλές «Labubu» κατέγραψε επίσης μεγάλη άνοδο.

Στην κατηγορία των προσώπων, οι αναζητήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από την Κλαυδία, τη Χρυσή Βαρδινογιάννη και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στις αναζητήσεις για προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή, ξεχώρισαν τα ονόματα του Αλέξη Κούγια, του Ozzy Osbourne, του David Lynch, της Καίτης Γκρέυ και του Μίμη Δομάζου.

Τα αθλητικά γεγονότα είχαν έντονη παρουσία, με το Eurobasket να κυριαρχεί, αλλά και με αγώνες ελληνικών ομάδων που προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, το κοινό στράφηκε σε σειρές και ταινίες όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», «Squid Game», «Nosferatu» και «Anora». Παράλληλα, ιδιαίτερη άνοδο είχαν και οι αναζητήσεις που σχετίζονται με συνταγές, απορίες τύπου «Τι σημαίνει» και ερωτήματα «Ποια είναι».

Η ετήσια ανασκόπηση της Google για το 2025 σκιαγραφεί δύο βασικές τάσεις που χαρακτήρισαν το ενδιαφέρον των χρηστών: την ανάγκη για άμεση ενημέρωση σε θέματα που επηρεάζουν καθημερινά τον πολίτη και την αυξημένη αναζήτηση περιεχομένου ψυχαγωγίας.

Οι κορυφαίες λέξεις-κλειδιά όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025» και «ΕΝΦΙΑ 2025» επιβεβαιώνουν την προσήλωση στην έγκαιρη πληροφόρηση, ενώ οι αναζητήσεις για σειρές, ταινίες και viral trends αναδεικνύουν τη μεγάλη επιρροή της pop culture και του διαδικτύου στην ελληνική online συμπεριφορά.

Αναλυτικά η λίστα με τις αναζητήσεις των Ελλήνων στην Google:

Οι γενικές αναζητήσεις στην Google

Σεισμός τώρα

Κοινωνικός τουρισμός 2025



Προσωπικός αριθμός



ΕΝΦΙΑ 2025



Βάσεις 2025

Σαντορίνη



ΟΠΣΥΔ



Ιράν



Πόθεν έσχες



Labubu



Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Τα Πρόσωπα

Κλαυδία



Χρυσή Βαρδινογιάννη



Γιώργος Μαζωνάκης



Κωνσταντίνος Καρέτσας



Στέλιος Καζαντζίδης



Λεξ



Ivan Greko



Γιόνας Βαλαντσιούνας



Χρήστος Μουζακίτης



Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

Εκλιπούσες Διασημότητες

Αλέξης Κούγιας



Charlie Kirk



Ozzy Osbourne



Diogo Jota



Καίτη Γκρέυ



Καίτη Κωνσταντίνου



Βασίλης Καλογήρου



Μίμης Δομάζος



Γεράσιμος Μιχέλης



David Lynch



Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket



ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός



Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός



Europa League



Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ



ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός



Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ



Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός



Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ



Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα



Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «'Αγιος Έρωτας», αλλά και "Squid Game" συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως "Nosferatu", "Anora" και "The Brutalist" βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.

Σειρές / Ριάλιτι

Να με λες μαμά



'Αγιος Έρωτας



Big Brother



Grand Hotel



'Αγιος Παΐσιος



Παιχνίδια Εκδίκησης



Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι



GNTM



Adolescence



Squid Game



Ταινίες



Nosferatu



Anora



Υπάρχω



The Brutalist



Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)



Dracula 2025



A Minecraft Movie



28 Χρόνια Μετά



Weapons



Ταιριάζουμε; (Materialists)



Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

Συνταγές

Συνταγή για μαγειρίτσα



Συνταγή για γαριδομακαρονάδα



Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες



Συνταγή για ταραμοσαλάτα



Συνταγή για λουκουμάδες



Συνταγή για σουτζουκάκια



Συνταγή για cinnamon rolls



Συνταγή για γουακαμόλε



Συνταγή για aperol



Συνταγή για sour cream



Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας



Τι σημαίνει ίντερσεξ



Τι σημαίνει σιμούν



Τι σημαίνει Hong Kong



Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική



Τι σημαίνει τζιβαέρι



Τι σημαίνει πέλωρ



Τι σημαίνει νεποτισμός



Τι σημαίνει φλεξάρω



Τι σημαίνει δράμω



Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια



Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας



Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού



Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης



Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά



Ποια είναι η Madlen Peneva



Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας



Ποια είναι η IP μου



Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη



Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας



Το Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα