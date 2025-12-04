Οι 30χρονοι βλέπουν το διαζύγιο «με άλλο μάτι» – Χωρίς δισταγμό και ενοχές

η έννοια του διαζυγίου παίρνει μια εντελώς νέα μορφή.

Για δεκαετίες, το διαζύγιο θεωρούνταν αποτυχία, θέμα ταμπού και τελευταίο καταφύγιο για ζευγάρια που δεν κατάφεραν να

Σύμφωνα με τάσεις που καταγράφονται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με βάση παρατηρήσεις ειδικών, οι νεότεροι βλέπουν το τέλος ενός γάμου όχι ως στίγμα, αλλά ως μια συνειδητή επιλογή αυτοπροστασίας και νέας αρχής. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους για προγαμιαίες συμφωνίες αυξάνεται ραγδαία, αντικατοπτρίζοντας μια πιο «πρακτική» προσέγγιση στον θεσμό του γάμου.

Το διαζύγιο ως «νέα αρχή»

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η Gen Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ψυχοθεραπευτική ορολογία, η συζήτηση για τα όρια και η σημασία της ψυχικής υγείας είναι πολύ πιο οικεία. Έννοιες όπως «τοξικότητα», «συναισθηματική κακοποίηση», «αυτοφροντίδα» και «ψυχική ανθεκτικότητα» αποτελούν μέρος της καθημερινής τους γλώσσας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι νεότεροι να εντοπίζουν πιο γρήγορα προβληματικές συμπεριφορές σε μια σχέση και να μη διστάζουν να απομακρυνθούν από έναν γάμο που δεν τους εξυπηρετεί.

Δικηγόροι επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που παρέμεναν σε έναν γάμο για χρόνια προτού αποφασίσουν να χωρίσουν, οι Gen Z είναι πιο άμεσοι: όταν αντιληφθούν ότι η σχέση δεν λειτουργεί, αναζητούν λύση χωρίς να φοβούνται το κοινωνικό κόστος.

Παράλληλα, η εικόνα του διαζυγίου στα social media έχει αλλάξει. Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν την απόφαση του χωρισμού ως μια θετική εξέλιξη στη ζωή τους, ενώ συχνά μιλούν για αυτό με χιούμορ ή ύφος ενδυνάμωσης. Το διαζύγιο παρουσιάζεται ως επιλογή ωριμότητας, όχι ως αποτυχία.

Η άνοδος των προγαμιαίων συμφωνητικών

Οι νέοι τείνουν επίσης να βλέπουν τον γάμο μέσα από πιο ρεαλιστικό και νομικό πρίσμα. Όπως εξηγούν νομικοί, τα προγαμιαία συμφωνητικά – κάποτε συνδεδεμένα με πλούσιες οικογένειες ή «άβολες» συζητήσεις – πλέον θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά και υπεύθυνα.

Ο λόγος, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Gen Z μεγάλωσε βλέποντας «δύσκολα» διαζύγια των γονιών της, ενώ την ίδια ώρα έχει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες γύρω από νομικά ζητήματα και οικονομική ασφάλεια. Οι γυναίκες είναι περισσότερο οικονομικά ανεξάρτητες από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Ζούμε σε εποχή αβεβαιότητας, γι’ αυτό η ανάγκη προστασίας περιουσιακών στοιχείων είναι εντονότερη.

Δικηγόροι αναφέρουν ότι τα προγαμιαία αποτελούν πλέον έως και το 40% των υποθέσεών τους, με τη Gen Z να τα αντιμετωπίζει ως μια πρακτική διαδικασία, ανάλογη με την υπογραφή κάθε άλλου νομικού συμβολαίου, αναφέρει ο Independent. Ένας πιο ρεαλιστικός τρόπος να δούμε τον γάμο Σε αντίθεση με παλαιότερες γενιές, οι σημερινοί νέοι: – παντρεύονται αργότερα – παντρεύονται πιο σπάνια