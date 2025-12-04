Αυτοκίνητο «βούλιαξε» στο Ηράκλειο γιατί υποχώρησε οδόστρωμα από την κακοκαιρία - Επέπλεε στις λάσπες

Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες και στο Ηράκλειο έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα.

Ενα αυτοκίνητο μάλιστα «βούλιαξε» όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ττο σταθμευμένο όχημα καρφώθηκε αρχικά μέσα στην λακκούβα που δημιουργήθηκε και έπειτα κατέρρευσε πλήρως.

Στο οικόπεδο στα όρια του οποίου είχε σταθμεύσει ο οδηγός το αυτοκίνητό του, γίνονται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες τομές φτάνουν στα όρια του δρόμου. Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες, ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ ακόμη δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, υποχώρησε και η περίφραξη με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο που από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.

Δείτε φωτογραφίες:



Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο

Έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης και συνεχίστηκαν έως τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου.



Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...



Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα, υποχώρησε τμήμα της οδού Φωτάκη, όπου ένα αυτοκίνητο, όπως έγραψε νωρίτερα το Neakriti.gr βρέθηκε παγιδευμένο μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης νέου κτιρίου. Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αιφνίδια πτώση του οχήματος στον κρατήρα.

Συνεχίζεται η βροχή στο Ηράκλειο

Η συνεχής βροχόπτωση από τις 21:00 χθες βράδυ ήταν αρκετή για να μετατρέψει δρόμους σε λίμνες. Σημεία του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, με το νερό να καλύπτει ολόκληρο το οδόστρωμα, καθιστώντας την κυκλοφορία των οχημάτων εξαιρετικά δύσκολη.

Οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή, ενώ οι πεζοί βρίσκονται ουσιαστικά αποκλεισμένοι, καθώς η διέλευση μέσα από τους πλημμυρισμένους δρόμους είναι αδύνατη. Οι εικόνες από τη Φοινικιά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτο παραμένει το αστικό δίκτυο σε παρατεταμένες, έστω και ήπιες, βροχοπτώσεις.



Η βροχή συνεχίζεται με την ίδια ένταση, και οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις, μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στους δρόμους.

Προβλήματα και στο Λασίθι από την κακοκαιρία

Έντονη ήταν η βροχή το βράδυ και στην περιοχή Φέρμα στο Λασίθι.



Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και οι περισσότεροι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα