Οι βροχές έφεραν και καλά νέα - «Τέλος» στην αντιπυρική περίοδο – Πώς η ανομβρία έφερε παράταση στον κίνδυνο για πυρκαγιές

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πλατφόρμα Kitasweather, η φετινή αντιπυρική περίοδος καταγράφεται ως χειρότερη ακόμη και από εκείνη του 2010, καθώς τα δύο προηγούμενα υδρολογικά έτη έκλεισαν με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης (75% και 62% της μέσης).

Αναμένεται ωστόσο ότι τα επερχόμενα καιρικά συστήματα θα σταματήσουν την παρατεταμένη ξηρασία, ενισχύοντας τη βλάστηση και μειώνοντας τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι άδειες για καψαλίσματα δεν έχουν ακόμη δοθεί, ενώ οι ξηράνσεις της βλάστησης προμηνύουν δύσκολες αντιπυρικές περιόδους και τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε αυτούσιο το κείμενο από το kitasweather

Η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι μια από τις πιο παρατεταμένες που είχαμε ποτέ και η χειρότερη της τελευταίας 15ετίας τουλάχιστον και συγκρίνεται με αυτή του 2010 όταν επίσης είχαμε ένα ξηροθερμικό φθινόπωρο. Η μεγάλη διαφορά όμως της φετινής χρονιάς με του 2010 είναι ότι τα 2 υδρολογικά έτη που προηγήθηκαν του 2010 (2008-2009 και 2009-2010) έκλεισαν με 105% και 110% μέσης βροχόπτωσης αντίστοιχα (κανονικές χρονιές από πλευράς βροχόπτωσης) ενώ τα 2 υδρολογικά έτη που προηγήθηκαν του 2025 (2023-2024 και 2024-2025) έκλεισαν με 75% και 62% της μέσης βροχόπτωσης αντίστοιχα (ανομβρία και σοβαρή ανομβρία από πλευράς βροχόπτωσης), καθιστώντας το φετινό έτος χειρότερο και από αυτό του 2010.

Οι βροχές που αναμένονται το επόμενο διάστημα (κατά το Σ/Κ και πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας) θα φέρουν τέλος σε αυτή την παρατεταμένη αντιπυρική περίοδο αφού οι βροχές θα είναι αρκετές για να βλαστήσει πράσινο χορτάρι και παράλληλα να αναπληρωθεί η υγρασία στην πολυετή βλάστηση (θάμνοι/δέντρα) και να βγάλει νέους βλαστούς. Ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών μειώνεται σημαντικά όταν η αναλογία νεκρής καύσιμης ύλης μειωθεί ποσοτικά σε σχέση με την χλωρή βλάστηση. Να θυμίσουμε όμως ότι ο κίνδυνος είναι ακόμη υπαρκτός και ακόμη δεν έχουν δωθεί άδειες για καψαλίσματα. Για τον λόγο αυτό, το κοινό καλείται να μην προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες πριν αρχίσουν να δίνονται σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να σημειώσουμε ότι τα καψαλίσματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της καύσιμης ύλης, κάτι το οποίο βοηθάει προληπτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς, ωστόσο πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ κατόπινη σχετικής άδειας και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά.

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και ξηροθερμικών συνθηκών έχουν επίσης παρατηρηθεί γενικευμένες ξηράνσεις τόσο δέντρων όσο και θάμνων, κάτι το οποίο προμηνύει ότι οι επόμενες αντιπυρικές περιόδοι θα είναι δύσκολες (ασχέτως αν παρατηρηθούν αρκετές βροχές φέτος) καθώς θα έχει συσσωρευθεί πολλή νεκρή καύσιμη ύλη. Κάτι ανάλογο συνέβει και με την ανομβρία του 2020-2021 όταν οι μαζικές ξηράνσεις ανέβασαν το επίπεδο έντασης των πυρκαγιών τα χρόνια που ακολούθησαν.