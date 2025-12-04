Μήπως έχετε το Σύνδρομο της Απατεώνισσας; Τρία βήματα για να σταματήσετε το αυτοσαμποτάζ

Είναι εκείνη η εσωτερική φωνή που λέει:

«Δεν είσαι αρκετά καλή»,

«Κάποια στιγμή θα σε ανακαλύψουν»,

«Ήταν απλώς τύχη».

Την ώρα που έχεις δουλέψει, έχεις εξελιχθεί, έχεις κάνει βήματα – έρχεται να αμφισβητήσει τα πάντα. Το Imposter Syndrome τρέφεται από τις υψηλές μας απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Και όσο πιο ικανή είσαι, τόσο πιο δυνατά φωνάζει.

Θα σου πω κάτι προσωπικό: Όταν ξεκίνησα ως life coach, είχα όλες τις γνώσεις, την εκπαίδευση, το πάθος. Και όμως… λίγο πριν κάνω την πρώτη μου ατομική συνεδρία, η φωνή μέσα μου άρχισε να ουρλιάζει:

«Δεν θα τα καταφέρεις. Ποια νομίζεις ότι είσαι; Μήπως δεν είσαι αρκετά έτοιμη;»

Ένιωσα κυριολεκτικά ότι κάποιος θα “το καταλάβει”. Ότι δεν θα είμαι αρκετά καλή. Ότι θα αποτύχω μπροστά στα μάτια ενός ανθρώπου που ζητούσε καθοδήγηση.

Και όμως η συνεδρία πήγε υπέροχα. Βοήθησα, άκουσα, ένιωσα συνδεδεμένη.

Τότε κατάλαβα κάτι σημαντικό:

Δεν έφταιγε η αξία μου. Έφταιγε το σύνδρομο.

Και κάθε φορά που η φωνή αυτή εμφανίζεται, θυμάμαι εκείνη τη στιγμή — και την ξεπερνάω. Για αυτό θα σου πω το δικό μου σχέδιο δράσης για να σπάσεις τον κύκλο του αυτοσαμποτάζ σε 3 βήματα:

1. Fact–Checking (Τεκμηρίωση Επιτυχιών)

Πάρε ένα όμορφο σημειωματάριο και γράψε όλες τις επιτυχίες σου: μικρές, μεγάλες και ενδιάμεσες.

Όταν η φωνή της αμφιβολίας εμφανίζεται, γύρνα στη λίστα σου.

Τα συναισθήματα δεν αντιμετωπίζονται με θεωρίες, αντιμετωπίζονται με αποδείξεις.

Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην αυτοπεποίθησή σου!

2. Name It to Tame It (Ονόμασέ το για να το Δαμάσεις)

Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι «κάτι δεν κάνεις καλά», μην το αφήσεις να γίνεται προσωπικό.

Πες καθαρά:

«Αυτό είναι το Imposter Syndrome. Δεν είναι η πραγματικότητα.»

Με αυτό τον τρόπο το απομονώνεις, όπως ένα “bug” (ένα σφάλμα) στον κώδικα του υπολογιστή, απλά το κάνεις για τον κώδικα του μυαλού σου (brain hacking).

Δεν είσαι εσύ. Είναι το σύνδρομο!

3. Action Over Perfection (Δράση πάνω από την Τελειότητα)

Η τελειομανία είναι ο καλύτερος φίλος του Imposter Syndrome.

Μας κάνει να αναβάλλουμε, να ξανακάνουμε, να διστάζουμε.

Αλλά… Perfect is boring.

Η πρόοδος έρχεται μέσα από το βήμα, όχι από την αναμονή της απόλυτης ετοιμότητας.

Κινήσου. Δράσε. Μην περιμένεις να νιώσεις “100% έτοιμη”.

Να είσαι Agile -όχι τελειομανής.

Μην αφήνεις τον φόβο να ορίζει το ποια είσαι.

Έχεις δουλέψει για όσα έχεις πετύχει.

Έχεις αξία, δύναμη και φωνή.

Και το πιο σημαντικό:

Είσαι η αρχηγός της πορείας σου — όχι το σύνδρομο.

Ξεκίνα να το πιστεύεις. Ξεκίνα τώρα!

