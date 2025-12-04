Υπό διαμαρτυρία ΑΚΕΛ εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων - Στα πόσα εκατ. ανέρχεται

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι επαναδιορίστηκε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε σε παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου.

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα στον τρόπο που ο Πρόεδρος του ΔΣ ασκούσε τα καθήκοντά του παρά όλες τις προειδοποιήσεις και υποδείξεις, κάνοντας λόγο για «ετσιθελική νοοτροπία προέδρου της Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι υπήρξε προβληματισμός για την ψήφιση του προϋπολογισμού για να σταλεί μήνυμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα του θα τον υπερψηφίσει «διαμαρτυρόμενοι», καθώς οι παραιτήσεις στο Συμβούλιο αφορούν «ανθρώπους που έχουν έγνοια στη μάχη κατά των εξαρτήσεων».