Παράταση από Βουλή στην κράτηση παιδιών εντός των Κεντρικών Φυλακών

Η έγκριση συνοδεύτηκε από επικρίσεις καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που δίνεται παράταση και ενώ προηγήθηκαν υποσχέσεις από τις κρατικές υπηρεσίες ότι γίνονται σχεδιασμοί για ειδικό χώρο, κάτι που επεσήμαναν στις τοποθετήσεις τους οι Βουλευτές.

Ο Βουλευτής Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι το κόμμα του θα τηρήσει αποχή γιατί ουσιαστικά σήμερα η Κυβέρνηση ζητά παράταση γιατί δεν κατάφερε να δημιουργήσει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα παιδιά αυτά.

«Ηθικά δεν το δεχόμαστε, θα τηρήσουμε αποχή γιατί εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω να μείνουν τα μωρά εκεί για ακόμη ένα χρόνο, εκεί που δεν πρέπει», ανέφερε.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βουλευτής ΑΚΕΛ, υπενθύμισε ότι δόθηκαν παρατάσεις και στο παρελθόν με την Κυβέρνηση να λέει ότι θα δημιουργήσει το κέντρο στις Λίμνες και στη Μενόγια θα διαμορφωθεί χώρος κράτησης ανηλίκων.

Είπε ότι σε επίσκεψη στις Φυλακές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με ενήλικους κρατούμενους.

«Κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτά που θέτει ως στόχους εκείνος που φέρνει μία πρόταση, οφείλει να τα υλοποιήσει. Δεν είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε συνένοχοι στην επέκταση στην ουσία της παραβίασης μιας νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 2021», ανέφερε, λέγοντας ότι το κόμμα του προφανώς και καταψηφίζει το νομοσχέδιο.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι και αυτή το καταψηφίζει και υπενθύμισε ότι η τέως Επίτροπος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είχε τονίσει ότι είναι απαράδεκτο τα παιδιά αυτά να βρίσκονται σε χώρο με ενήλικους και ότι οι διεθνείς συμβάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα διεθνή πρότυπα προνοούν αποκλειστικά παιδοκεντρικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του θέματος.

Τόνισε ότι μέλημα θα έπρεπε να ήταν η προστασία των παιδιών αυτών και ότι αντιθέτως με τις προσεγγίσεις μας θα μας στοιχίσει πολύ περισσότερα το να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πλέον μπαίνουν στα γρανάζια του εγκλήματος.

Η Φωτεινή Τσιρίδου, Βουλευτής ΔΗΣΥ, είπε ότι την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές φυλακές με τους ανήλικους την είδαν από κοντά οι Βουλευτές και ότι σε αυτό το ζήτημα έπρεπε να είχε δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα και σημασία και να είναι έτοιμη η κυβέρνηση με τους χώρους κράτησης ανηλίκων.

Είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα δώσει την παράταση αλλά «να είναι η τελευταία φορά και ας δοθεί προτεραιότητα επιτέλους σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο ζήτημα».

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός χώρος πρέπει να έχει αναμορφωτικό, παιδαγωγικό, θεραπευτικό και προνοιακό χαρακτήρα και σε αυτόν θα κρατούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία παιδιά ηλικίας δεκαέξι έως είκοσι ενός ετών τα οποία καταδικάζονται από το Δικαστήριο Παιδιών σε κράτηση για αδίκημα που διέπραξαν πριν από το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή για τα οποία διατάσσεται η προφυλάκισή τους από το Δικαστήριο Παιδιών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του χώρου κράτησης παιδιών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για κράτηση παιδιών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε ενημερώσει την επιτροπή νομικών ότι η ανέγερσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς έχει αποφασιστεί ο χώρος και έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός του Τμήματος Φυλακών χρησιμοποιείται από το 2021.

Η επιτροπή αποφάσισε κατά τη συζήτηση του θέματος να θεσπιστεί η υποχρέωση ενημέρωσης ανά διμηνία της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται για την ανέγερση του ειδικού χώρου κράτησης παιδιών.