Τηλεργασία στο Δημόσιο: Αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ από την Ολομέλεια της Βουλής - Τι αλλάζει

Ο Ανδρέας Καυκαλιάς, Βουλευτής ΑΚΕΛ, σε τοποθέτησή του ανέφερε ότι το κόμμα του δεν συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται η Νομική Υπηρεσία για παρέμβαση στα της εκτελεστικής εξουσίας, πλην όμως επειδή σχετίζεται με το ταμείο ανάκαμψης η τηλεργασία «λέμε ότι γίνεται αποδεκτή η αναπομπή για να προχωρήσει το όλο θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν/σ που είχε κατατεθεί στη Βουλή ο ανώτατος αριθμός εργάσιμων ημερών τηλεργασίας ανά ημερολογιακό έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπογραμμίζεται ότι παρόλο που η πρόθεση από κυβερνητικής πλευράς είναι, στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο εφαρμογής της τηλεργασίας, να καθοριστεί περιορισμένος αριθμός ημερών, προκειμένου να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της, ο τρόπος ρύθμισης του θέματος από τη Βουλή, μετά την έγκριση της τροπολογίας, για συγκεκριμένο αριθμό ημερών τηλεργασίας ανά μήνα, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα πρακτικής εφαρμογής.

Στα επιχειρήματα αναφέρεται επίσης ότι πέραν των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν, γίνεται παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος.