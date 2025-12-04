Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ από την Ολομέλεια της Βουλής - Τι αλλάζει

 04.12.2025 - 23:22
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ από την Ολομέλεια της Βουλής - Τι αλλάζει

Η Ολομέλεια έκανε αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον νόμο που ρυθμίζει την τηλεργασία στην δημόσια υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός λόγος της αναπομπής όπως αναφέρεται σε επιστολή του Προέδρου, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή είναι τροπολογία του ΔΗΣΥ που υπερψηφίστηκε και με την οποία καθορίζεται ότι ο αριθμός ημερών τηλεργασίας δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα για κάθε υπάλληλο ή εργοδοτούμενο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τηλεργασία στο Δημόσιο: Ανέπεμψε ο Πρόεδρος τον νόμο – Αποφασίζει ξανά η Βουλή την Πέμπτη

Ο Ανδρέας Καυκαλιάς, Βουλευτής ΑΚΕΛ, σε τοποθέτησή του ανέφερε ότι το κόμμα του δεν συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται η Νομική Υπηρεσία για παρέμβαση στα της εκτελεστικής εξουσίας, πλην όμως επειδή σχετίζεται με το ταμείο ανάκαμψης η τηλεργασία «λέμε ότι γίνεται αποδεκτή η αναπομπή για να προχωρήσει το όλο θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν/σ που είχε κατατεθεί στη Βουλή ο ανώτατος αριθμός εργάσιμων ημερών τηλεργασίας ανά ημερολογιακό έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπογραμμίζεται ότι παρόλο που η πρόθεση από κυβερνητικής πλευράς είναι, στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο εφαρμογής της τηλεργασίας, να καθοριστεί περιορισμένος αριθμός ημερών, προκειμένου να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της, ο τρόπος ρύθμισης του θέματος από τη Βουλή, μετά την έγκριση της τροπολογίας, για συγκεκριμένο αριθμό ημερών τηλεργασίας ανά μήνα, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα πρακτικής εφαρμογής.

Στα επιχειρήματα αναφέρεται επίσης ότι πέραν των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν, γίνεται παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, καθώς και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, στο Κίεβο.

  •  04.12.2025 - 20:08
  •  04.12.2025 - 23:22
