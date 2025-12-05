Ecommbx
VIDEO: Η απάντηση του Youtuber Teosty για τον ξυλοδαρμό του: Δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει
ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Η απάντηση του Youtuber Teosty για τον ξυλοδαρμό του: Δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει

 05.12.2025 - 00:00
VIDEO: Η απάντηση του Youtuber Teosty για τον ξυλοδαρμό του: Δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει

Τη δική του απάντηση για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε στα Γιάννενα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ζωντανής του μετάδοσης δίνει ο Youtuber Teosty.

Σε ένα βίντεο που διαρκεί κάτι παραπάνω από εννιά λεπτά, μίλησε αρχικά για την απουσία του μετά την επίθεση από τα social media τονίζοντας ότι ήθελε να «καθαρίσει» το μυαλό του και να μιλήσει αντικειμενικά για όσα συνέβησαν.

Μεταξύ άλλων, ο Teosty αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε η όλη ιδέα των IRL livestreams, που όπως λέει πρώτος εισήγαγε στην Ελλάδα.

«Έχω κάνει συνολικά πάνω από 300 συνολικά μεταδόσεις ζωντανά σε 500 ημέρες, Η ουσία είναι ότι η ζωή είναι εκεί έξω. Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι που συναναστράφηκα ήταν θετικοί απέναντί μου και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευσή μου. Η επαφή μου μαζί τους είναι η ανταμοιβή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, στο περιστατικό στα Γιάννενα, ο Youtuber λέει: «Δυστυχώς ένα μικρό κομμάτι όσων παρακολουθούσαν τα βίντεο μου, κυρίως ανήλικοι, άρχισαν να δημιουργούν ένα περίεργο κλίμα».

@teosssty Κάτι τελειώνει , κάτι ξεκινάει ... #teosty ♬ original sound - Teosty

«Δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει»
«Αυτό που ξεκίνησε ως ειρωνείες και βρισιές εξελίχθηκε σε φτυσιές και πετάγματα αντικειμένων, όπως νερά, αυγά, γιαούρτια, και τελικά πέτρες. Μιλάμε για πραγματικές πέτρες, από τις οποίες κινδύνευσα. Το αποκορύφωμα ήταν η σωματική επίθεση που δέχτηκα στα Ιωάννινα, μπροστά σε κόσμο και κάμερες. Δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Για εμένα, για τα παιδιά που ήταν γύρω, για όσους βλέπουν και νομίζουν ότι αυτά είναι αστεία» δηλώνει, δείχνοντας τα σημάδια της επίθεσης. «Δεν τα δείχνω για λύπηση. Τα δείχνω για να καταλάβουμε ότι η βία είναι πραγματική», προσθέτει.

Μιλώντας για παλιότερα περιστατικά bullying που έχει δεχτεί είπε: «Όταν εγώ πήγαινα σχολείο πριν μερικά χρόνια βίωσα ένα άλλο είδος bullying. ΤΟ να σε κυνηγάνε να σε μειώνουν και να σε χτυπάνε αφήνει σημάδια που δεν φαίνονται στην κάμερα. Αυτό συμβαίνει σε πολλά παιδιά ανά τη χώρα, σε παιδιά που δεν έχουν φωνή και στήριξη. Πολλά παιδιά το κάνουν γιατί έχουν κατάλοιπα από εκφοβισμό που δέχτηκαν. Είναι φαύλος κύκλος, μια αλυσίδα που πρέπει να σπάσει».

Παράλληλα, ο Teosty ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κοινωνικές δράσεις, ενώ όπως είπε για άγνωστο διάστημα σταματά τις ζωντανές μεταδόσεις.

«Θα συνεχίσω πιο δυνατός, πιο συνειδητοποιημένος και πιο ώριμος». είπε χαρακτηριστικά.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, καθώς και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, στο Κίεβο.

