Αυτό είναι το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone που μπαίνει στην φαρέτρα της Εθνικής Φρουράς – Ποια τα χαρακτηριστικά του

Η αμυντική θωράκιση της Εθνικής Φρουράς περνάει μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση ήταν το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας.

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το εξοπλιστικό μας σχεδιασμό, διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευέλικτος και προσαρμοστικός στις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας. Οι συνθήκες πολέμου έχουν αλλάξει δραματικά. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στα ζητήματα άμυνας, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας»

Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας έγιναν στο πλαίσιο των εορτασμών προς τιμή της προστάτιδας του Πυροβολικού, Αγίας Βαρβάρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε στους προσκεκλημένους το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone με την ονομασία Poseidon H10, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντικό για την Εθνική Φρουρά. Διαθέτει δυνατότητα κατάδειξης στόχων, επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό εχθρικών θέσεων για τη στήριξη φιλικών πυρών.

Μπορεί να μεταφέρει φορτίο μέχρι 3 κιλά, έχει αυτονομία στον αέρα μέχρι 2,5 ώρες, μέγιστη ταχύτητα τα 75 χιλιόμετρα ανά ώρα και εμβέλεια λειτουργίας χωρίς δορυφορική επικοινωνία τα 70 χιλιόμετρα.

