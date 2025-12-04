Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό είναι το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone που μπαίνει στην φαρέτρα της Εθνικής Φρουράς – Ποια τα χαρακτηριστικά του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone που μπαίνει στην φαρέτρα της Εθνικής Φρουράς – Ποια τα χαρακτηριστικά του

 04.12.2025 - 22:25
Αυτό είναι το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone που μπαίνει στην φαρέτρα της Εθνικής Φρουράς – Ποια τα χαρακτηριστικά του

Το πυροβολικό τίμησε την προστάτιδά του Αγία Βαρβάρα.

Η αμυντική θωράκιση της Εθνικής Φρουράς περνάει μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση ήταν το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας.

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το εξοπλιστικό μας σχεδιασμό, διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευέλικτος και προσαρμοστικός στις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας. Οι συνθήκες πολέμου έχουν αλλάξει δραματικά. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στα ζητήματα άμυνας, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας»

Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας έγιναν στο πλαίσιο των εορτασμών προς τιμή της προστάτιδας του Πυροβολικού, Αγίας Βαρβάρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε στους προσκεκλημένους το πρώτο κυπριακής παραγωγής drone με την ονομασία Poseidon H10, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντικό για την Εθνική Φρουρά. Διαθέτει δυνατότητα κατάδειξης στόχων, επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό εχθρικών θέσεων για τη στήριξη φιλικών πυρών.

Μπορεί να μεταφέρει φορτίο μέχρι 3 κιλά, έχει αυτονομία στον αέρα μέχρι 2,5 ώρες, μέγιστη ταχύτητα τα 75 χιλιόμετρα ανά ώρα και εμβέλεια λειτουργίας χωρίς δορυφορική επικοινωνία τα 70 χιλιόμετρα.

Δείτε σχετικό βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA Κύπρου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Μέγα σκάνδαλο στα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε «αξιωματούχο» της «πρωθυπουργίας» - Δεν πίστευαν τι βρήκαν σπίτι του
Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία
Λέτε να ξανακάνει... πάταγο η Πάφος; «Νοσοκομείο» η Γιουβέντους πριν το μεταξύ τους ματς
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 04.12.2025 - 22:05
Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, καθώς και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, στο Κίεβο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 20:08
«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης

«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης

  •  04.12.2025 - 17:40
Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

  •  04.12.2025 - 17:15
Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Πάφο – 2.4 ρίχτερ ο τελευταίος απόψε

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Πάφο – 2.4 ρίχτερ ο τελευταίος απόψε

  •  04.12.2025 - 21:45
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  04.12.2025 - 22:05
Στη χώρα των Αποββλακούμ

Στη χώρα των Αποββλακούμ

  •  04.12.2025 - 20:23
Ντόμινο αποχωρήσεων από την Eurovision: Κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό - Ποιες χώρες είναι πλέον εκτός

Ντόμινο αποχωρήσεων από την Eurovision: Κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό - Ποιες χώρες είναι πλέον εκτός

  •  04.12.2025 - 20:31
Δεν μας έφταναν οι απομιμήσεις τσαντών, τώρα ήρθε η «μαϊμού» βότκα – Τι να προσέξετε στις αγορές σας – Δείτε φωτογραφίες

Δεν μας έφταναν οι απομιμήσεις τσαντών, τώρα ήρθε η «μαϊμού» βότκα – Τι να προσέξετε στις αγορές σας – Δείτε φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 17:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα