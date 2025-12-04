Πληθαίνουν οι βότκες «μαϊμού» - Μαρτυρίες από την πρώτη έφοδο έφεραν στην επιφάνεια νέες παρτίδες απομιμήσεων

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι, κατόπιν πληροφοριών που προέκυψαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης και λήψης καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων και ΔΔΙ του Αρχιτελωνείου πραγματοποίησαν την Πέμπτη νέα έρευνα σε πέμπτο υποστατικό – αποθήκη του ίδιου ιδιοκτήτη, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν επιπρόσθετη ποσότητα 7.866 φιαλών του 1 λίτρου βότκας η κάθε μία, οι οποίες επίσης φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της γνωστής επωνυμίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από το Τμήμα Τελωνείων.