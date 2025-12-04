Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληθαίνουν οι βότκες «μαϊμού» - Μαρτυρίες από την πρώτη έφοδο έφεραν στην επιφάνεια νέες παρτίδες απομιμήσεων

 04.12.2025 - 23:10
Σε κατάσχεση επιπρόσθετης μεγάλης ποσότητας φιαλών βότκας για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προέβη την Πέμπτη το Τμήμα Τελωνείων, πραγματοποιώντας νέα έρευνα σε υποστατικό ενός ατόμου, από το οποίο είχαν κατασχεθεί φιάλες βότκας την Τετάρτη, στην επαρχία Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δεν μας έφταναν οι απομιμήσεις τσαντών, τώρα ήρθε η «μαϊμού» βότκα – Τι να προσέξετε στις αγορές σας – Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι, κατόπιν πληροφοριών που προέκυψαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης και λήψης καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων και ΔΔΙ του Αρχιτελωνείου πραγματοποίησαν την Πέμπτη νέα έρευνα σε πέμπτο υποστατικό – αποθήκη του ίδιου ιδιοκτήτη, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν επιπρόσθετη ποσότητα 7.866 φιαλών του 1 λίτρου βότκας η κάθε μία, οι οποίες επίσης φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της γνωστής επωνυμίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από το Τμήμα Τελωνείων.

 

