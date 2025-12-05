Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαToyota και Lexus ανοίγουν νέο κεφάλαιο στα σπορ αυτοκίνητα - Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Toyota και Lexus ανοίγουν νέο κεφάλαιο στα σπορ αυτοκίνητα - Δείτε φωτογραφίες

 05.12.2025 - 16:23
Toyota και Lexus ανοίγουν νέο κεφάλαιο στα σπορ αυτοκίνητα - Δείτε φωτογραφίες

Σε μια παγκόσμια πρεμιέρα με έντονη συμβολική φόρτιση, η TOYOTA GAZOO Racing και η Lexus παρουσίασαν τρία νέα μοντέλα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τα μελλοντικά ορόσημα της ιαπωνικής αυτοκίνησης.

Πρόκειται για τα GR GT και GR GT3 από τη μία, και το Lexus LFA Concept από την άλλη. Με κοινή φιλοσοφία και κοινή ομάδα εξέλιξης, τα τρία αυτά αυτοκίνητα ενσαρκώνουν τη σύγχρονη εκδοχή του “Shikinen Sengu”, ενός παραδοσιακού ιαπωνικού εθίμου που συνδέεται με την ανανέωση, τη διαδοχή δεξιοτήτων και τον σεβασμό στην τεχνική κληρονομιά.

Το Shikinen Sengu, βασικό τελετουργικό του Σιντοϊσμού, προβλέπει ότι ένας ναός ξαναχτίζεται κάθε λίγες δεκαετίες από την αρχή. Δεν ανανεώνονται μόνο τα κτίρια, αλλά και τα άμφια, τα εργαλεία και όλα τα τελετουργικά αντικείμενα. Στόχος είναι η μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας από τους παλιότερους στους νεότερους τεχνίτες. Με αυτήν την ιδέα ως πυρήνα, ο πρόεδρος της Toyota Motor Corporation Akio Toyoda έθεσε ως στόχο τη διατήρηση και τη συνέχιση κρίσιμων δεξιοτήτων στην κατασκευή σπορ αυτοκινήτων, σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει ραγδαία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα GR GT, GR GT3 και LFA Concept τοποθετούνται ως οι πνευματικοί διάδοχοι των Toyota 2000GT και Lexus LFA, των δύο μοντέλων που στο παρελθόν καθόρισαν τι σημαίνει ιαπωνικό σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων. Η κοινή φιλοσοφία των νέων μοντέλων στηρίζεται σε τρεις άξονες. Δηλαδή, το χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό βάρος με υψηλή ακαμψία και ακραία αποτελεσματική αεροδυναμική.

Το GR GT αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα της Gazoo Racing. Πρόκειται για ένα κορυφαίο, πισωκίνητο σπορ αυτοκίνητο με μπροστινό κινητήρα και στόχο να συμπυκνώσει όσα έχει μάθει η Toyota μέσα από τους αγώνες και την εξέλιξη των GR μοντέλων. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίσσεται ακόμη, με οδηγούς διαφορετικών επιπέδων, από επαγγελματίες όπως οι Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura και Naoya Gamo, μέχρι τον gentleman driver Daisuke Toyoda και μια ομάδα καταξιωμένων test drivers της Toyota.

Η τεχνολογία του GR GT δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες του. Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Toyota ένα πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο για συνδυασμό ακαμψίας και χαμηλού βάρους, ενώ το σχήμα του υπακούει πλήρως στις απαιτήσεις της αεροδυναμικής. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος 4λιτρος V8 biturbo ενώ το κιβώτιο είναι τοποθετημένο πίσω σε διάταξη transaxle και συνδυάζεται με carbon torque tube, ηλεκτροκινητήρα και μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Το τρίτο μέλος της τριάδας, το Lexus LFA Concept, αποτελεί μια εξίσου σημαντική συμβολή, όχι για τους θερμικούς κινητήρες, αλλά για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Η Lexus θέτει στόχο να δημιουργήσει ένα αληθινά συναρπαστικό BEV σπορ αυτοκίνητο, που θα ξεπερνάει τις προσδοκίες των φίλων της μάρκας. Το concept αυτό δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο· είναι η προσπάθεια της εταιρείας να μεταφέρει το πνεύμα του θρυλικού LFA σε έναν ηλεκτρικό κόσμο, αξιοποιώντας τεχνογνωσία που πρέπει να διατηρηθεί και να εξελιχθεί. Με κοινή ανάπτυξη μαζί με τον Morizo και την ομάδα των GR GT/GR GT3, το νέο LFA Concept στοχεύει να δώσει απάντηση στο ερώτημα: μπορεί ένα BEV να προσφέρει τον ίδιο συναισθηματικό και οδηγικό αντίκτυπο με ένα supercar υψηλών στροφών;

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραίτηση στο ΥΠΑΜ: Αυτός είναι ο λόγος - «Φεύγω πλήρης κι έχω πίστη ότι οι επόμενοι θα συνεχίσουν το έργο μου»
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
Συγκινητικό: Απογοητευμένος από τον κόσμο νεαρός, ευχαριστεί τον ένα περαστικό που σταμάτησε να τον βοηθήσει σε ατύχημα
Τσάκωσαν Ε/κ με τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στη Λεμεσό - Του πέρασαν χειροπέδες και πάει Δικαστήριο
Έρχεται χριστουγεννιάτικος μποναμάς: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα και πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλο το πρόβλημα με άστεγους - Λύσεις για 200-250 άτομα τον χρόνο καλείται να βρει το Υφ. Πρόνοιας - Αναμέσά τους και Κύπριοι

 05.12.2025 - 16:13
Επόμενο άρθρο

84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία και πέθανε πριν ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου

 05.12.2025 - 16:28
Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

  •  05.12.2025 - 17:17
Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

  •  05.12.2025 - 13:13
Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

  •  05.12.2025 - 16:56
Νέα πυρκαγιά στην Πάφο - Σε συναγερμό οι Αρχές για να προλάβουν τα χειρότερα - Δείτε φωτογραφία

Νέα πυρκαγιά στην Πάφο - Σε συναγερμό οι Αρχές για να προλάβουν τα χειρότερα - Δείτε φωτογραφία

  •  05.12.2025 - 15:03
VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

  •  05.12.2025 - 15:54
Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στην ακτή - Σκληρές εικόνες

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στην ακτή - Σκληρές εικόνες

  •  05.12.2025 - 15:24
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58
Η κακοκαιρία BYRON φέρνει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η κακοκαιρία BYRON φέρνει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  05.12.2025 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα