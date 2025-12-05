Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

 05.12.2025 - 16:56
Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

Το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει το περιστατικό που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Πάφου σήμερα Παρασκευή στη 13:30 μεταξύ μαθητή και μαθήτριας, με αποτέλεσμα το τραυματισμό του πρώτου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ στην Πάφο: 13χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση – Δεν είναι το πρώτο επεισόδιο

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε πως με τον μαθητή που τραυματίστηκε είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό πριν ενάμιση μήνα.

Ο κ. Κουτσίδης ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει το περιστατικό, σημειώνοντας πως είναι μια περίπτωση που επαναλαμβάνεται για 3η φορά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ξεσπά ο πατέρας του 13χρονου μαθητή: «Φοβάται για μένα το παιδί μου – Δέχεται συστηματικό ξυλοδαρμό στο σχολείο»

Κάλεσε επίσης τους γονείς να στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά και «να μην στρέφουν τα πυρά τους εναντίον του σχολείου και της κοινωνίας».

Πρόσφατα, ανέφερε ο κ. Κουτσίδης, ο ίδιος μαθητής φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλον μαθητή.

Ο μαθητής που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό διερευνάται από το Υπουργείο Παιδείας, κατέληξε ο κ. Κουτσίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

