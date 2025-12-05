Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε πως με τον μαθητή που τραυματίστηκε είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό πριν ενάμιση μήνα.

Ο κ. Κουτσίδης ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει το περιστατικό, σημειώνοντας πως είναι μια περίπτωση που επαναλαμβάνεται για 3η φορά.

Κάλεσε επίσης τους γονείς να στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά και «να μην στρέφουν τα πυρά τους εναντίον του σχολείου και της κοινωνίας».

Πρόσφατα, ανέφερε ο κ. Κουτσίδης, ο ίδιος μαθητής φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλον μαθητή.

Ο μαθητής που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό διερευνάται από το Υπουργείο Παιδείας, κατέληξε ο κ. Κουτσίδης.