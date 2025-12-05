Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται από την διαμαρτυρία στην Κάτω Δευτερά - Δείτε αναλυτικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται από την διαμαρτυρία στην Κάτω Δευτερά - Δείτε αναλυτικά

 05.12.2025 - 17:25
Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται από την διαμαρτυρία στην Κάτω Δευτερά - Δείτε αναλυτικά

Εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06/12/2025, στην Κάτω Δευτερά, επαρχία Λευκωσίας, με διοργανωτές φίλους του Σωματείου «Εθνικός Δευτεράς».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 10.00π.μ., στον χώρο έξω από το Λεβέντειο Στάδιο Εθνικού Δευτεράς, στην οδό Κώστα Μισιαούλη, στην Κάτω Δευτερά. Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και να ολοκληρωθεί γύρω στις 11.00π.μ..

Η οδός Κώστα Μισιαούλη, δρόμος Κάτω Δευτεράς - Τσερίου, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, για να δοθεί στην κυκλοφορία με τη λήξη της εκδήλωσης.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραίτηση στο ΥΠΑΜ: Αυτός είναι ο λόγος - «Φεύγω πλήρης κι έχω πίστη ότι οι επόμενοι θα συνεχίσουν το έργο μου»
Συγκλονιστικό βίντεο: 19χρονος στην Κύπρο ζει μόνος σε λυόμενο στο βουνό χωρίς ρεύμα και νερό - Κάθε μέρα κουβαλά στους ώμους μπουκάλες για να πλυθεί
Συγκινητικό: Απογοητευμένος από τον κόσμο νεαρός, ευχαριστεί τον ένα περαστικό που σταμάτησε να τον βοηθήσει σε ατύχημα
Τσάκωσαν Ε/κ με τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στη Λεμεσό - Του πέρασαν χειροπέδες και πάει Δικαστήριο
Έρχεται χριστουγεννιάτικος μποναμάς: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα και πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Γεννητούρια για Κύπρια ηθοποιό – Οι πρώτες τρυφερές στιγμές με το νεογέννητο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

 05.12.2025 - 17:17
Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

Ο κύβος ερρίφθη: Έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης - Ποιοι αναλαμβάνουν, ποιοι μένουν εκτός

  •  05.12.2025 - 17:17
Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

Προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες η Ολγκίν - Τα είπε με τον Ερχιουρμάν

  •  05.12.2025 - 13:13
Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

Ξυλοδαρμός σε Γυμνάσιο: Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά ο 13χρονος - Έτσι έγινε το περιστατικό - Όλα τα νεότερα

  •  05.12.2025 - 16:56
Νέα πυρκαγιά στην Πάφο - Σε συναγερμό οι Αρχές για να προλάβουν τα χειρότερα - Δείτε φωτογραφία

Νέα πυρκαγιά στην Πάφο - Σε συναγερμό οι Αρχές για να προλάβουν τα χειρότερα - Δείτε φωτογραφία

  •  05.12.2025 - 15:03
VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

VIDEO: Δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Παραμένει ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή

  •  05.12.2025 - 15:54
Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στην ακτή - Σκληρές εικόνες

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στην ακτή - Σκληρές εικόνες

  •  05.12.2025 - 15:24
Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros για 82,7 δισ. δολάρια - Mega deal στην ψυχαγωγία και το streaming

  •  05.12.2025 - 14:58
Η κακοκαιρία BYRON φέρνει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η κακοκαιρία BYRON φέρνει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  05.12.2025 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα