Αυτοί οι δρόμοι επηρεάζονται από την διαμαρτυρία στην Κάτω Δευτερά - Δείτε αναλυτικά

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 10.00π.μ., στον χώρο έξω από το Λεβέντειο Στάδιο Εθνικού Δευτεράς, στην οδό Κώστα Μισιαούλη, στην Κάτω Δευτερά. Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και να ολοκληρωθεί γύρω στις 11.00π.μ..

Η οδός Κώστα Μισιαούλη, δρόμος Κάτω Δευτεράς - Τσερίου, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, για να δοθεί στην κυκλοφορία με τη λήξη της εκδήλωσης.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.