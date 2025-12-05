Ιδού το νέο λογότυπο του Υφυπουργείου Πολιτισμού: Το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής - Δείτε φωτογραφία

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι «η αρμόδια Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από λειτουργούς της Διοίκησης και των Τμημάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και από εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις, επέλεξε βάσει των πορτοφόλιο που της είχαν υποβληθεί τους πέντε καλύτερους υποψήφιους, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογήθηκαν κατά τη Β' Φάση του διαγωνισμού».

«Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια οπτική ταυτότητα, η οποία να προβάλλει και να αναδεικνύει την υλική και άυλή μας κληρονομιά, να προωθεί την αρχαία και σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, καθώς και την κυπριακή χειροτεχνία, όπως επίσης να αντανακλά την εξωστρέφεια της κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς», συμπλήρωσε.

«Με βάση τα πιο πάνω, η πρωτοτυπία, η έμπνευση, η σχεδιαστική αρτιότητα, η αναγνωρισιμότητα, η λειτουργικότητα και ο συμβολισμός αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά για την επιλογή της καλύτερης πρότασης, η οποία έλαβε και το βραβείο των €3000», είπε η κ. Κασσιανίδου, η οποία συνεχάρη τους υπόλοιπους τέσσερεις διαγωνιζόμενους, οι οποίοι πέρασαν στη Β’ Φάση και έχουν λάβει το ποσό των €250, για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και τις δημιουργίες που υπέβαλαν στον διαγωνισμό.

Η Υφυπουργός εξήγησε ότι το λογότυπο του Υφυπουργείου Πολιτισμού από τούδε και στο εξής θα χρησιμοποιείται σε έντυπες και ηλεκτρονικές δραστηριότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές, όπως στην ιστοσελίδα, στις επιστολές, τα ενημερωτικά έντυπα, και σε κάθε είδους υλικό προβολής του Υφυπουργείου.

Εν συνεχεία, ευχαρίστησε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, «τα οποία με πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία διαχειρίστηκαν την όλη διαδικασία», και συνεχάρη τον νικητή του διαγωνισμού, Μάριο Πασχαλίδη, για την πρότασή του, η οποία επιλέγηκε από την Επιτροπή και πλέον θα αντιπροσωπεύει την οπτική εικόνα του Υφυπουργείου.

Καταληκτικά, εξέφρασε τη βεβαιότητα «ότι το νέο λογότυπο σύντομα θα αποτυπωθεί στο μυαλό του κοινού και θα είναι συνώνυμο με τις δράσεις και το όραμά μας για τον Πολιτισμό».

Το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής

Η Κριτική Επιτροπή αναφέρει στο σκεπτικό της ότι «η σύλληψη της πρότασης για το νέο λογότυπο του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου προέκυψε μέσα απο δύο κομβικές στιγμές της τοπικής αισθητικής ιστορίας: τις οργανικές, κυματοειδείς καμπύλες που διακοσμούν αγγεία πρόχους του Ερυθρού Στιλβωμένου Ρυθμού ΙΙΙ (στο Κυπριακό Μουσείο) και τις γεωμετρικές φόρμες που απεικονίζονται στο ανάγλυφο τσιμέντου Anthropomorphous (1964) του Χριστόφορου Σάββα».

«Η μεταξύ τους απόσταση, χρονική, υλική και μορφολογική, αποτελεί εννοιολογικό σημείο εκκίνησης για την παραγωγή μιας σύγχρονης, υβριδικής γραφής που αποτυπώνεται στο έμβλημα του λογότυπου. Έτσι, παράγεται ένας «διάλογος» ανάμεσα στη χειρονομιακή ρευστότητα της προϊστορικής διακόσμησης και σε μια μοντερνιστική άρθρωση γωνιών», προσθέτει.

Η Κριτική Επιτροπή αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι «το τελικό, σχεδιαστικό αποτέλεσμα δεν καταγράφει απλώς τη συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά την αρθρώνει: από το αρχαϊκό ίχνος της καθημερινής χειροτεχνίας έως τον κυπριακό πρώιμο μοντερνισμό, συμπυκνώνει μια αισθητική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο, υβριδικό έμβλημα που φέρει ταυτόχρονα οργανική ροή και γεωμετρική δομή αναδεικνύοντας την αδιάκοπη πολιτιστική εξέλιξη της Κύπρου έως και σήμερα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ