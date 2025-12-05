ΔΗΠΑ για ανασχηματισμό: Ιδιαίτερη αναφορά στον Μαρίνο Μουσιούττα - «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «Η Δημοκρατική Παράταξη χαιρετίζει τον σημερινό ανασχηματισμό και εύχεται κάθε επιτυχία σε όλους τους νέους Υπουργούς που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και συνεννόηση, και η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να συμβάλλει δημιουργικά σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον βουλευτή μας Μαρίνο Μουσιούττα, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Μαρίνος Μουσιούττας, με τη μακρά κοινοβουλευτική του εμπειρία, τη μετριοπάθεια και την τεκμηριωμένη προσέγγισή του στα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του Υπουργείου.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εργαστεί με υπευθυνότητα για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, τη στήριξη των εργαζομένων και την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε όλους τους Υπουργούς στηρίζοντας κάθε προσπάθεια υλοποίησης του κυβερνητικού έργου για το κοινό καλό.

Κλείνοντας, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τα απερχόμενα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για την προσφορά και την υπηρεσία τους προς την πατρίδα».