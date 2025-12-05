Ecommbx
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Εμπιστεύτηκε άγνωστο και επένδυσε πέραν των 26 χιλιάδων ευρώ - Πώς τον ξεγέλασε

 05.12.2025 - 18:51
Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στη Λεμεσό η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, άντρας ηλικίας 43 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά από μήνυμα που έλαβε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, από άγνωστο του πρόσωπο, τον περασμένο Νοέμβριο, ο 43χρονος προχώρησε σε επένδυση αρχικά μικρού χρηματικού ποσού 90 ευρώ, για αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων.

Αμέσως μετά την καταβολή των χρημάτων, ο 43χρονος προέβη σε έλεγχο, μέσω πλατφόρμας που του υποδείχθηκε από τους δράστες της απάτης, όπου ψευδώς φαινόταν η επένδυση του να αποδίδει κέρδη, τα οποία και ο ίδιος απέσυρε.

Αφού ο 43χρονος πείστηκε για την αυθεντικότητα της επένδυσης, προέβη στην καταβολή μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους 26,650 ευρώ. Όταν ωστόσο τον Δεκέμβριο, ο 43χρονος ζήτησε την απόσυρση των χρημάτων του, οι δράστες του ζήτησαν να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά ως φορολογία, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αντιληφθεί ότι είχε εξαπατηθεί.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου. Συστήνεται στο κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Επισημαίνεται ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

