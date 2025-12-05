Σαν έτοιμος από καιρό…ο Μαρίνος

Σαν έτοιμος από καιρό εμφανίστηκε ο Μαρίνος Μουσιούτας, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας. Οι πληροφορίες που τον ήθελαν να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, με τον ίδιο να παραδέχεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι, αν δεχόταν πρόταση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα την αποδεχόταν.

Καθοριστικό στοιχείο του παρασκηνίου υπήρξε η συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της ΔΗΠΑ την περασμένη Τετάρτη, μόλις δύο ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση του ανασχηματισμού από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εκεί, ο Μαρίνος Μουσιούτας ενημέρωσε τα μέλη του οργάνου, ότι το πιο πιθανόν, δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου

Με τη μετακίνησή του στην κυβέρνηση, τη θέση του στη Βουλή αναλαμβάνει ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος φαίνεται να αναλαμβάνει και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, παίρνοντας από την πρώτη ημέρα έναν ρόλο, με ιδιαίτερη βαρύτητα.

ΕΓ