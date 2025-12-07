Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, στις 9:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών και Υφυπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής, στα επηρεαζόμενα υπουργεία και υφυπουργεία.

Στις 10:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Υπουργείο Υγείας όπου αναλαμβάνει καθήκοντα ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Δαμιανό.

Στις 11:00, είναι προγραμματισμένη η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υπουργείο Εργασίας, με τον Μαρίνο Μουσιούττα να παίρνει σκυτάλη από τον Γιάννη Παναγιώτου.

Στις 11:30, θα λάβει χώρα στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας η τελετή παράδοσης - παραλαβής, με την Κλέα Παπαέλληνα να αντικαθιστά την Μαριλένα Ευαγγέλου.

Στις 12:00 το μεσημέρι, ο τέως υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, θα αναλάβει τα ινία του υπουργείου Ενέργειας από τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Μισή ώρα αργότερα, στις 12:30 μετά το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Πολιτικός προϊστάμενος αναλαμβάνει ο Κώστας Φυτιρής, με τον απερχόμενο υπουργό, Μάριο Χαρτσιώτη, να αναλαμβάνει καθήκοντα Επιτρόπου Προεδρίας.