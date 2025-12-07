Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

 07.12.2025 - 14:53
Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί

Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, στις 9:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η τελετή διαβεβαίωσης των νέων Υπουργών και Υφυπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής, στα επηρεαζόμενα υπουργεία και υφυπουργεία.

Στις 10:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Υπουργείο Υγείας όπου αναλαμβάνει καθήκοντα ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Δαμιανό.

Στις 11:00, είναι προγραμματισμένη η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υπουργείο Εργασίας, με τον Μαρίνο Μουσιούττα να παίρνει σκυτάλη από τον Γιάννη Παναγιώτου.

Στις 11:30, θα λάβει χώρα στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας η τελετή παράδοσης - παραλαβής, με την Κλέα Παπαέλληνα να αντικαθιστά την Μαριλένα Ευαγγέλου.

Στις 12:00 το μεσημέρι, ο τέως υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, θα αναλάβει τα ινία του υπουργείου Ενέργειας από τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Μισή ώρα αργότερα, στις 12:30 μετά το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Πολιτικός προϊστάμενος αναλαμβάνει ο Κώστας Φυτιρής, με τον απερχόμενο υπουργό, Μάριο Χαρτσιώτη, να αναλαμβάνει καθήκοντα Επιτρόπου Προεδρίας.

 

