Οδηγοί προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – Δείτε σε ποια περιοχή

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στον αυτοκινητόδρομο Λ/σίας - Λ/σού, παρά την περιοχή Ζυγίου, Κόρνου κ Ακτής του Κυβερνήτη, η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες κ να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας.