Οδηγοί προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – Δείτε σε ποια περιοχή

Οριστικοποιείται αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα - Αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα Υπουργοί και Υφυπουργοί
Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.
Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στον αυτοκινητόδρομο Λ/σίας - Λ/σού, παρά την περιοχή Ζυγίου, Κόρνου κ Ακτής του Κυβερνήτη, η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες κ να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας.
