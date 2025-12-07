Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – Δείτε σε ποια περιοχή

 07.12.2025 - 14:57
Οδηγοί προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – Δείτε σε ποια περιοχή

Συνεχίζουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο νησί μας από το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12)

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στον αυτοκινητόδρομο Λ/σίας - Λ/σού, παρά την περιοχή Ζυγίου, Κόρνου κ Ακτής του Κυβερνήτη, η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες κ να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας.

Σάρκα και οστά παίρνει αύριο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Τρεις νέοι υπουργοί και μια νέα υφυπουργός αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.

