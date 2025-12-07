Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές - Νεκρός κρατούμενος μετά από ξυλοδαρμό

 07.12.2025 - 20:13
Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές - Νεκρός κρατούμενος μετά από ξυλοδαρμό

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας για νεκρό άντρας στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας δέχθηκε επίθεση από τρία πρόσωπα και αφού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου.

