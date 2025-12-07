Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές - Νεκρός κρατούμενος μετά από ξυλοδαρμό

Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό
Συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούμενος βρέθηκε νεκρός.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας δέχθηκε επίθεση από τρία πρόσωπα και αφού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό
Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις