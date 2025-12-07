Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό

 07.12.2025 - 20:42
Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό

Συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούμενος βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του alpha στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων,  το θύμα είναι αλλοδαπός, Άραβας κρατούμενος 35 ετών, ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τρεις κρατούμενους.

Αυτή τη στιγμή στο σωφρονιστικό ίδρυμα έχει σπεύσει αστυνομική δύναμη όπου και διεξάγει εντατικές έρευνες, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΕΚΤΑΚΤΟ: Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές - Νεκρός κρατούμενος μετά από ξυλοδαρμό

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου.

Δείτε το απόσπασμα: 

 

