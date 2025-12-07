Κεντρικές Φυλακές: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον τρεις συγκρατούμενοί του - Έτσι έγινε το φονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του alpha στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το θύμα είναι αλλοδαπός, Άραβας κρατούμενος 35 ετών, ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τρεις κρατούμενους.

Αυτή τη στιγμή στο σωφρονιστικό ίδρυμα έχει σπεύσει αστυνομική δύναμη όπου και διεξάγει εντατικές έρευνες, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου.

Δείτε το απόσπασμα: