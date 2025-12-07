Ο αρχηγός των IDF διαμηνύει ότι η κίτρινη γραμμή οριοθέτησης στη Γάζα είναι το «νέο σύνορο» με το Ισραήλ

Μιλώντας στη Λωρίδα της Γάζας σε έφεδρους στρατιώτες, ο υποστράτηγος Ζαμίρ δήλωσε ότι «η κίτρινη γραμμή αποτελεί ένα νέο σύνορο - μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ανασυγκροτηθεί. Ελέγχουμε μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας και διατηρούμε [στρατηγικές] γραμμές» πρόσθεσε.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προβλέπεται, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια πρώτη αποχώρηση εντός του εδάφους που διαμορφώνεται από την κίτρινη γραμμή, η οποία ακολούθησε την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Ο Ζαμίρ τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ περιμένει την επιστροφή του τελευταίου νεκρού ομήρου: «Η συντριπτική πλειοψηφία των ομήρων μας έχει επιστρέψει, αλλά η αποστολή μας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να επιστρέψει ο τελευταίος νεκρός όμηρος, ο αρχιλοχίας Ραν Γβίλι» δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr