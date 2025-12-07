Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

Αν αναζητάτε να βιώσετε την πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων, ιδού μερικοί από τους πιο παραμυθένιους προορισμούς που δεν πρέπει να χάσετε.

Ας δούμε μαζί 7 «μαγικούς» προορισμούς για να επισκεφθείτε τα Χριστούγεννα.

Κοπεγχάγη - Δανία

Ψάχνεις για cozy Χριστούγεννα με δανέζικο στιλ; Η Κοπεγχάγη σε περιμένει! Η πόλη του παραμυθά Κρίστιαν Άντερσεν ζωντανεύει με φωτάκια, χριστουγεννιάτικες αγορές και αμέτρητα στολίδια - αυτό είναι το αυθεντικό hygge, η δανέζικη φιλοσοφία της ζεστασιάς, της θαλπωρής και της απόλαυσης μικρών, καθημερινών στιγμών.

Το θεματικό πάρκο Τίβολι είναι το κεντρικό σημείο των γιορτών, ενώ το πατινάζ στην παγωμένη λίμνη και οι βόλτες ανάμεσα σε μεσαιωνικά κτίρια και αρχοντικά κάνουν κάθε στιγμή παραμυθένια. Η Μικρή Γοργόνα, ντυμένη στα λευκά, και οι χειροποίητες πορσελάνιες κούκλες είναι οι ιδανικές αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι.

Ζήσε τα Χριστούγεννα με παραμυθένιες στιγμές - η Κοπεγχάγη σε καλεί να τις απολαύσεις στο έπακρο!

Βιέννη – Αυστρία

Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για τα Χριστούγεννα. Τα επιβλητικά κτίριά της και τα κάστρα της στολίζονται και οι φαντασμαγορικές χριστουγεννιάτικες αγορές την απογειώνουν.

Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές και ο στολισμός της, σε συνδυασμό με την αυτοκρατορική αρχιτεκτονική της δημιουργούν ένα θαυμάσιο σκηνικό για ένα πολύ διασκεδαστικό ταξίδι!

Η Βιέννη σε προσκαλεί για μια βόλτα στην πλατεία του Δημαρχείου Rathausplatz για να σε ταξιδέψει σε Χριστούγεννα άλλης εποχής με χειροποίητα στολίδια, παιχνίδια και φυσικά χριστουγεννιάτικα γλυκά!

Για περισσότερη λάμψη, το πάρκο δίπλα της μεταμορφώνεται σε φωτεινό υπερθέαμα με χιλιάδες λαμπάκια και στολίδια να κρέμονται από τα δέντρα, ενώ το άρωμα του χριστουγεννιάτικου κρασιού Glögg, που σερβίρεται ζεστό, σε προκαλεί για μία δοκιμή!

Από τα πιο σημαντικά που πρέπει να κάνετε στη Βιέννη τα Χριστούγεννα είναι να παρευρεθείτε σε τουλάχιστον μία από τις συναυλίες που διοργανώνονται αυτή την εποχή στην πόλη.

Λαπωνία – Φιλανδία

Στο παγωμένο Βορρά της Ευρώπης βρίσκεται το χωριό του Άγιου Βασίλη. Τι καλύτερο από αυτό; Στα βόρεια της Φινλανδίας, η Λαπωνία σε περιμένει για ένα ταξίδι στο χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Προορισμός που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους, αποτελεί αναμφισβήτητα μια αξέχαστη εμπειρία, αν και το κόστος είναι λιγάκι τσουχτερό…σαν το κρύο της!

Με τα πανέμορφα παγωμένα τοπία, τα γεμάτα φωτάκια δέντρα και τα περίτεχνα γλυπτά από πάγο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ροβανιέμι είναι μια από τις καλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις για να περάσετε τα Χριστούγεννα σας.

Φυσικά το γεγονός ότι ο Άγιος Βασίλης ζει σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων προσθέτει λίγο παραπάνω στη μαγεία αυτής της χριστουγεννιάτικης πόλης.

Βουδαπέστη – Ουγγαρία

Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη σημαίνει ψώνια, τοπικά εδέσματα και απαράμιλλη ομορφιά. Αυτές τις ημέρες το διαμάντι του Δούναβη δε σταματάει να λάμπει. Κατά μήκος του ποταμού, η πόλη καλωσορίζει τον χειμώνα και τις γιορτές φορώντας τα λευκά της.

Η Βουδαπέστη φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης στήνεται στην πλατεία Vörösmarty, στο τέλος του πεζόδρομου Váci Utca. Εκεί θα βρείτε παραδοσιακά χειροτεχνήματα, πολλές λιχουδιές από την ουγγρική κουζίνα και, φυσικά, ζεστό κρασί.

Από πατινάζ στο παγοδρόμιο Varosligeti Mujegpalya μέχρι τα ιαματικά λουτρά και τα ψώνια των ημερών στις υπαίθριες αγορές, η Βουδαπέστη είναι στους κορυφαίους γιορτινούς προορισμούς της Ευρώπης, και όχι άδικα.

Μπριζ – Βέλγιο

Η πανέμορφη, μεσαιωνική πόλη του Βελγίου σας περιμένει για ειδυλλιακές διακοπές τα Χριστούγεννα. Οι δρόμοι της φεγγοβολούν και οι δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους δεν σε αφήνουν να κάτσεις ήσυχος στιγμή.

Στην κεντρική πλατεία θα βρείτε μια πελώρια πίστα πατινάζ, λούνα παρκ και πάγκοι με χειροποίητα, κυρίως ξύλινα, αντικείμενα.

Το Μπριζ είναι μια αξιολάτρευτη πόλη με παραμυθένια κανάλια, υπέροχα κτήρια και κομψές άμαξες που στολίζουν τα λιθόστρωτα δρομάκια του.

Κοντά στα Χριστούγεννα, η κεντρική πλατεία της πόλης Grote Markt μετατρέπεται σε ένα μαγικό τοπίο, διακοσμημένο με πολλά λαμπερά φωτάκια, ένα υπέροχο παγοδρόμιο και πολλά ξύλινα σαλέ γεμάτα με σουβενίρ, στολίδια και φυσικά υπέροχη βελγική σοκολάτα.

Πράγα – Τσεχία

Μια παραμυθένια πόλη είναι η πρωτεύουσα της Τσεχίας. Η Πράγα τα Χριστούγεννα φοράει τα καλά της, όλα είναι στολισμένα, οι βιτρίνες και οι δρόμοι λάμπουν. Η πιο ωραία εικόνα της Πράγας είναι από την γέφυρα του Καρόλου όπου μπορείς να δεις από εκεί το γοτθικό είδωλο της πόλης να ριγεί στην σκοτεινή επιφάνεια του Μολδάβα.

Από γαστρονομικής άποψης, μην παραλείψεις να φας παραλλαγή του ουγγρικού Goulash (σούπα με κρέας, πατάτα και κρεμμύδι) σερβιρισμένο μέσα σε καρβέλι ψωμί, συνοδεύοντάς το και με μια από τις πολλές τοπικές μπύρες.

Σημαντικό είναι να προετοιμαστείς για το πολύ κρύο που θα κάνει γι’ αυτό πρέπει να εφοπλιστείς κατάλληλα και να φορέσεις κατά προτίμηση δύο ζευγάρια κάλτσες αντί για ένα.

Στρασβούργο – Γαλλία

Δεν το αποκαλούν τυχαία πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Το Στρασβούργο έχει μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές, που θυμίζει περισσότερο χριστουγεννιάτικο χωριό.

Πρόκειται για μια όμορφη πόλη στο κέντρο της οποίας (πλατεία Kléber) στήνεται το 30 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ψάξε για τη συνοικία μικρή Γαλλία, όπου μπορείς να τραβήξεις για ενθύμιο τις ομορφότερες φωτογραφίες του τόπου με τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια.

Με παραπάνω από 300 πάγκους, αυτή η χριστουγεννιάτικη αγορά οργανώνεται κάθε χρόνο από το 16ο αιώνα χωρίς να σταματήσει ποτέ! Κατά την επίσκεψή σου μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις το Bredle, ένα μικρό παραδοσιακό και διαφορετικό κέικ.