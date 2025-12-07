Χειμερινός τουρισμός: Πώς η Κύπρος μεταμορφώνεται σε έναν ολόχρονο προορισμό – Τα νούμερα που μιλούν

Οι πληροφορίες που εξασφάλισε το ThemaOnline από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις του Γενικού Διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ Χρήστου Αγγελίδη, αποτυπώνουν ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας, αυξημένων αφίξεων και υψηλής ζήτησης.

Η νέα στρατηγική και τα κίνητρα που αλλάζουν το παιχνίδι

Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει μπει για τα καλά στη διαδικασία ενίσχυσης του χειμερινού προϊόντος, δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού. Hiking, biking, αθλητικές ομάδες που προπονούνται στην Κύπρο, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και διεθνείς διοργανώσεις αποτελούν πλέον έναν ολοένα και πιο σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής. Παράλληλα, δράσεις όπως τα οινογαστρονομικά φεστιβάλ, τα βιωματικά εργαστήρια και τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του νησιού τους μήνες που κάποτε θεωρούνταν «ήσυχοι».

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: εμπλουτισμός, διαφοροποίηση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σχέδια που αποσκοπούν στην προσέλκυση εξειδικευμένων ομάδων επικεντρώνονται στην περίοδο Νοεμβρίου – Απριλίου, ενώ σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές εφαρμόζονται ολόχρονα, στηρίζοντας την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις επαρχίες.

Αφίξεις που… ζεσταίνουν τον χειμώνα

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Οι αφίξεις του χειμώνα 2024–2025 παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο, με αύξηση 14,2% σε σχέση με πέρσι και 18,2% συγκριτικά με τη χειμερινή περίοδο 2022–2023. Ο Νοέμβριος σημείωσε 179.941 αφίξεις, ο Δεκέμβριος 133.063, ο Ιανουάριος 112.100, ο Φεβρουάριος ανέβηκε στις 133.760, ενώ ο Μάρτιος απογειώθηκε στις 200.736, προμηνύοντας μια χειμερινή περίοδο που πλέον παίρνει προεκτάσεις βαθιά μέσα στην άνοιξη.

Έσοδα που αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο

Η αύξηση της κινητικότητας αποτυπώνεται και στα έσοδα, τα οποία ξεπέρασαν τα €500 εκατομμύρια στο πεντάμηνο. Ο Νοέμβριος έκλεισε με €138,7 εκατ., ο Δεκέμβριος με €86,9 εκατ., ο Ιανουάριος με €69,2 εκατ., ο Φεβρουάριος με €79,7 εκατ., ενώ ο Μάρτιος πρόσθεσε ακόμη €129,4 εκατ. Το μείγμα αυτό επιβεβαιώνει ότι ο χειμώνας δεν αποτελεί πλέον «δευτερεύουσα» περίοδο, αλλά κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης.

ΠΑΣΥΞΕ: Ευκαιρίες, υποδομές και η επόμενη μέρα

Σε αυτό το σκηνικό, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρήστος Αγγελίδης περιγράφει μια εικόνα αισιοδοξίας αλλά και προκλήσεων. Όπως αναφέρει, ο Νοέμβριος ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, ενώ ο Δεκέμβριος – παραδοσιακά μήνας κινητικότητας – αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ροή.

Την ίδια ώρα, η ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο τον Ιούνιο του 2025 θεωρείται παράγοντας που θα ενισχύσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον για το νησί. Ο κ. Αγγελίδης επισημαίνει ότι τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο χειμερινής προβολής, ωστόσο απαιτείται πιο τολμηρή επένδυση ώστε να εξελιχθούν σε ατραξιόν διεθνούς βεληνεκούς, αντίστοιχες με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών: γήπεδα διεθνών προδιαγραφών, πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και σύγχρονοι χώροι που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αθλητικές ομάδες, συνέδρια, συναυλίες και επιστημονικές διοργανώσεις. «Η Κύπρος πρέπει να επενδύσει σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα επιτρέψει την πραγματική άνθιση του εξειδικευμένου τουρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το εργασιακό δυναμικό, σημειώνει ότι η ρύθμιση για τα άτομα τρίτων χωρών έχει δώσει σημαντική ανάσα στον ξενοδοχειακό κλάδο. «Δεν έχουμε λύσει εντελώς το ζήτημα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο», υπογραμμίζει.

13 εκατομμύρια επιβάτες: Το μεγάλο αεροπορικό ρεκόρ

Στην εξίσωση της τουριστικής ανόδου μπαίνει και η ιστορική επίδοση των κυπριακών αεροδρομίων. Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η επιβατική κίνηση έχει φτάσει τα 13 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του 2025. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 160 δρομολόγια από 60 αεροπορικές εταιρείες και συνδέσεις με 41 χώρες.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι πρόκειται για απόδειξη της δυναμικής και σταθερής ανάπτυξης της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ενώ παράλληλα αποτελεί θεμέλιο για ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους: ολόχρονη συνδεσιμότητα και απευθείας πτήσεις με σημαντικές πόλεις του εξωτερικού.

Ένας χειμώνας που δείχνει τι μπορεί να γίνει

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Με την άνοδο σε αφίξεις και έσοδα, την πλούσια θεματική δραστηριότητα, τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά που ενισχύουν την εποχική ταυτότητα και την αεροπορική κίνηση να σπάει ρεκόρ, η Κύπρος αποδεικνύει ότι διαθέτει το δυναμικό να μετατραπεί σε έναν πραγματικά ολόχρονο προορισμό.

Ο χειμερινός τουρισμός δεν είναι πια μια «προσπάθεια». Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται, δυναμώνει και – όπως όλα δείχνουν – έχει πολλά ακόμη να δώσει.