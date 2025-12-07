Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης

Η επιλογή αμιγώς πολιτικών προσώπων αντί τεχνοκρατών, η ενίσχυση συγκεκριμένων κομματικών πόλων, η παραμονή υπουργών που δέχθηκαν έντονη κριτική και η δυσαρέσκεια κυβερνητικών εταίρων συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης πολιτικής κινητικότητας και έντασης.

Πολιτικά πρόσωπα αντί τεχνοκρατών – το μήνυμα του Προέδρου

Ένα από τα πιο καθαρά χαρακτηριστικά του ανασχηματισμού ήταν η απόφαση του Προέδρου να επιλέξει πολιτικά στελέχη και όχι τεχνοκράτες. Η επιλογή αυτή, δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε αντίθεση με τις πρώτες ημέρες της θητείας του, όταν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επένδυσε σε τεχνοκρατική στελέχωση ως σήμα διαφοροποίησης, αυτή τη φορά έστειλε σαφές μήνυμα, ότι βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πρόεδρος επιχειρεί να θωρακίσει συμμαχίες, να αναβαθμίσει την εκπροσώπηση κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και να τοποθετήσει πρόσωπα με πολιτική αναγνωρισιμότητα και επιρροή, ικανά να συσπειρώσουν εκλογικές δεξαμενές ενόψει 2028.

Η πιο ηχηρή κίνηση ήταν αναμφίβολα η απομάκρυνση του Μάριου Χαρτσιώτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η τοποθέτησή του στο Προεδρικό ως Επίτροπος Προεδρίας. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως «προβιβαστική διάσωση» μετά τους τριγμούς, που καταγράφηκαν στο χαρτοφυλάκιο του, ενώ η επιλογή του πρώην στρατιωτικού Κωνσταντίνου Φυτιρή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια εμπέδωσης πειθαρχίας, τάξης και αποτελεσματικότητας σε ένα υπουργείο με αυξημένη θεσμική πίεση.

Η μεγαλύτερη πολιτική έκπληξη: Η παραμονή Παναγιώτου

Ωστόσο, η έκπληξη που συζητήθηκε πιο έντονα σε πολιτικούς κύκλους, ήταν η παραμονή της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα καταγράφονταν πληροφορίες που έδειχναν προς αντικατάσταση της, ιδιαίτερα μετά την κριτική που δέχθηκε για τη διαχείριση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την ορεινή Λεμεσό, το καλοκαίρι.

Παρά τις πιέσεις, ο Πρόεδρος επέλεξε όχι μόνο να τη διατηρήσει στη θέση της αλλά και να εκπέμψει μήνυμα στήριξης. Η κίνηση αυτή, ερμηνεύεται είτε ως προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω αναταραχής εντός της κυβέρνησης, είτε ως επιβεβαίωση της αποδοχής που τυγχάνει η Παναγιώτου στο Προεδρικό, ανεξαρτήτως της δημόσιας κριτικής.

Ενίσχυση ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ – καθαρό πολιτικό κέρδος

Οι τοποθετήσεις Χαραλαμπίδη, Δαμιανού και Μουσιούττα αποτελούν σαφές πολιτικό «δώρο» προς ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, που αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από τον ανασχηματισμό. Τα δύο κόμματα εξέρχονται ενισχυμένα, με αυξημένο πολιτικό εκτόπισμα στο κυβερνητικό σχήμα και με αναβαθμισμένο ρόλο στη χάραξη πολιτικών.

Η κίνηση αυτή, επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επενδύει στα δύο κόμματα ως βασικούς πυλώνες της συμμαχίας του, ιδιαίτερα καθώς η αντίστροφη μέτρηση προς το 2028 έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης – από το σοκ στη διαχείριση

Σε αντίθεση με τους άλλους κυβερνητικούς εταίρους, η ΕΔΕΚ βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού «παγετού». Με μοναδική εκπροσώπηση τη Μαρία Παναγιώτου, και χωρίς να ικανοποιηθούν άλλες εισηγήσεις της, το κόμμα εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά του.

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΔΕΚ, επικρατεί «έντονη ενόχληση», με αρκετούς να θεωρούν ότι το κόμμα υποβαθμίστηκε πολιτικά και πως το Προεδρικό δεν τήρησε τις ισορροπίες που είχαν συμφωνηθεί στη βάση της συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αρχικά αιφνιδιάστηκε και φέρεται να μετέφερε αυξημένη δυσαρέσκεια στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία. Ωστόσο, μετά το πρώτο σοκ, έσπευσε δημόσια να κατευνάσει την κατάσταση, δηλώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του κόμματος από την κυβέρνηση.

«Δεν τέθηκε ποτέ το θέμα η ΕΔΕΚ να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση, απλώς ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από τον ανασχηματισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι ανέμενε ότι έβλεπε καλύτερα το κόμμα» ανέφερε ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, στο περιθώριο κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο Μαχητών Αντίστασης, στον Άγιο Νικόλαο, στη Λεμεσό.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, είπε επίσης ότι επικοινώνησε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του εξέφρασε το παράπονο του κόμματος του. «Από Δευτέρας θα ζητήσω συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε το θέμα» ανέφερε ο κ. Αναστασίου.

Η κρίσιμη έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Το πολιτικό θερμόμετρο εντός της ΕΔΕΚ, αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, που συνεδριάσει σήμερα, εκτάκτως. Η συνεδρίαση θεωρείται κομβική, αφού θα καθοριστεί η γραμμή του κόμματος, για το επόμενο διάστημα και το πώς θα διαχειριστεί τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε ο ανασχηματισμός.

Το Προεδρικό χαμηλώνει τους τόνους

Απέναντι στη δυσαρέσκεια της ΕΔΕΚ και την ευρύτερη πολιτική αναταραχή, το Προεδρικό επιχειρεί να στείλει μήνυμα σταθερότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων που τη στηρίζουν. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η επιλογή των προσώπων για τις θέσεις υπουργών και υφυπουργών βασίζεται κυρίως στις ικανότητές τους και στη συνάφεια των προσόντων τους με τα χαρτοφυλάκια που αναλαμβάνουν και όχι αποκλειστικά στην κομματική τους ταυτότητα.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με γνώμονα το κοινωνικό συμβόλαιο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κυπριακό λαό, εστιάζοντας στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Σημείωσε ότι στις τάξεις των πολιτικών δυνάμεων υπάρχουν ικανά στελέχη που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε αυτό το έργο.

Από την άλλη πλευρά, το ΑΚΕΛ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του ανασχηματισμού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές δεν στοχεύουν στη βελτίωση του κυβερνητικού έργου, αλλά στην εξυπηρέτηση προεκλογικών ισορροπιών και κομματικών αναγκών των συγκυβερνώντων.

Σύμφωνα με το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος έχει στρέψει το βλέμμα του σταδιακά προς το 2028, αφήνοντας την κυβέρνηση να συνεχίζει, όπως αναφέρουν, «τη μνημειώδη αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα που απογοητεύει την κυπριακή κοινωνία».

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί μια σταθερή και σοβαρή αντιπολιτευτική δύναμη, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και καταθέτοντας ρεαλιστικές, προοδευτικές προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν τη χώρα και τους πολίτες.