ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν πάει πουθενά ο «Byron» - Έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας - Oι ώρες της κίτρινης προειδοποίησης

 07.12.2025 - 07:33
Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει την Κύπρο, προκαλώντας άστατο σκηνικό με πυκνή νεφοκάλυψη και κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις. Καταιγίδες, πιθανότητα χαλαζόπτωσης και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν την εικόνα των επόμενων ημερών, ενώ αραιή σκόνη θα εξακολουθήσει να παραμένει στην ατμόσφαιρα.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση, σε ισχύ από τις 5:00 το πρωί έως τις 18:00.

Ο καιρός

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

 

Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.

