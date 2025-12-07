Ecommbx
Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου

 07.12.2025 - 07:57
Οδόφραγμα Λήδρας: Πήγε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και συνελήφθη 36χρονος - Καταζητείτο για απόπειρα φόνου

Γύρω στις 7 χθες το απόγευμα 36χρονος μετέβη στο οδόφραγμα Λήδρας από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να περάσει στις ελεύθερες περιοχές.

Κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών του εγγράφων, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία καθώς καταζητείτο από τρίτη χώρα σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας, απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου καθώς επίσης παράνομης κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 23/4/2025.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Αυτοί είναι οι επτά «hot» προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείς τα Χριστούγεννα

 07.12.2025 - 07:52
Ανάλυση του Politico: Ευρώπη προσοχή, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου

 07.12.2025 - 08:04
Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.

