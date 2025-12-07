ΕΔΕΚ: Ιδού η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για τη σχέση με την κυβέρνηση

Τα μέλη του οργάνου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την επαναξιολόγηση της συνεργασίας, η οποία –όπως τονίστηκε– δεν συναρτάται με την αριθμητική παρουσία του κόμματος στην κυβέρνηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, το οποίο συνήλθε εκτάκτως, αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το θέμα της σχέσης της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, μετά από τον πρόσφατο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με θέμα την επαναξιολόγηση της σχέσης της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, η οποία δεν συνδέεται με την αριθμητική συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση.