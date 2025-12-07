Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Χαλασμός Κυρίου στην Πάφο - Έκλεισε δρόμος από την κακοκαιρία

 07.12.2025 - 13:53
Video: Χαλασμός Κυρίου στην Πάφο - Έκλεισε δρόμος από την κακοκαιρία

Κλειστός ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς προς Λατσί λόγω συσσόρευσης νερού.

Επίσης, λόγω συσσώρευσης νερού στη λεωφόρου Μαρίου, στην Πόλη Χρυσοχούς, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε αρκετές περιοχές προκάλεσε σωρεία προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και σε κατοικίες, με τις Αρχές να βρίσκονται από νωρίς σε επιφυλακή.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα πληρώματά της κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε σειρά περιστατικών που αφορούσαν πλημμυρισμένους δρόμους και υποστατικά. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε άμεσες παρεμβάσεις, με στόχο την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε σημεία που παρουσίασαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.





