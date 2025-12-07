Video: Χαλασμός Κυρίου στην Πάφο - Έκλεισε δρόμος από την κακοκαιρία

Επίσης, λόγω συσσώρευσης νερού στη λεωφόρου Μαρίου, στην Πόλη Χρυσοχούς, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε εδώ βίντεο

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε αρκετές περιοχές προκάλεσε σωρεία προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και σε κατοικίες, με τις Αρχές να βρίσκονται από νωρίς σε επιφυλακή.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα πληρώματά της κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε σειρά περιστατικών που αφορούσαν πλημμυρισμένους δρόμους και υποστατικά. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε άμεσες παρεμβάσεις, με στόχο την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε σημεία που παρουσίασαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Δείτε βίντεο από την ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»

Δείτε βίντεο από την ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»