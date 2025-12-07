Τούνη για την υπόθεση revenge pon: Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει, ως μία φθηνή γκόμενα, τρόπαιο, με την οποία ήρθε σε συνουσία

Εν μέσω της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του revenge porn, η influencer δημοσίευσε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δηλώνοντας αρχικά πως αυτή η κατάσταση την πληγώνει βαθιά. Πρόσθεσε ότι αναγκάζεται να αναμοχλεύσει το θέμα λόγω των ισχυρισμών που ακούει από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι σύμφωνα με εκείνη, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy