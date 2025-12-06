Αϋπνία στις 3 τα ξημερώματα: Πώς επηρεάζει τις γυναίκες μετά τα 55 και ποιοι είναι οι λόγοι;

Δεν είναι ιδέα σας. Το ξύπνημα στις 3:00 τα ξημερώματα είναι συχνό φαινόμενο για πολλές γυναίκες μετά τα 55, ως αποτέλεσμα βιολογικών και καθημερινών παραγόντων. «Στην κλινική πράξη, βλέπω εξαιρετικά συχνά διαταραχές ύπνου σε αυτή την ηλικιακή φάση», επιβεβαιώνει η Dr. Kathryn Corelli, παθολόγος και ειδική στην εμμηνόπαυση στο Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital.

Όμως το ότι το βιώνουν πολλές γυναίκες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχθείτε. Υπάρχουν τρόποι να πάρετε ξανά τον έλεγχο του ύπνου σας.

Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης και των ορμονικών αλλαγών

Πρωταγωνιστές του φαινομένου είναι η απότομη μείωση των ορμονών οιστρογόνων και προγεστερόνης που συνοδεύει την εμμηνόπαυση. Οι ορμονικές αυτές μεταβολές επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του σώματος – μεταξύ αυτών και τη ρυθμικότητα του ύπνου.

Τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις) συχνά εκδηλώνονται ακριβώς τις πρώτες πρωινές ώρες. «Και βέβαια, αυτά θα σας χαλάσουν τον ύπνο» σημειώνει η Dr. Corelli.

Με την ηλικία αλλάζει και η «αρχιτεκτονική» του ύπνου:

περισσότερη διάρκεια ελαφρού ύπνου

μικρότερη διάρκεια βαθύ, αναζωογονητικού ύπνου

μετατόπιση του κιρκάδιου ρυθμού σε πιο πρώιμες ώρες

«Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι συχνά χρειάζονται λιγότερο ύπνο και ξυπνούν νωρίτερα», εξηγεί. «Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε πλήρως».

Άλλοι λόγοι που προκαλούν νυχτερινές αφυπνίσεις

Οι ορμόνες είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Σύμφωνα με την Dr. Corelli, άλλα συχνά αίτια είναι:

1. Άγχος και στρες

Οι γρήγορες σκέψεις έχουν την τάση να «ξυπνούν» στις πιο ακατάλληλες ώρες. Κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης το άγχος αυξάνεται συχνά.

2. Αλλαγές στην ουροδόχο κύστη

Η αυξημένη συχνότητα ούρησης είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους αφύπνισης στις 3 π.μ. μετά τα 55.

3. Φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα για υπέρταση ή διάθεση μπορεί να κατακερματίσουν τον ύπνο.

4. Χρόνιος πόνος

Η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος, της κυκλοφορίας και της αντιφλεγμονώδους κορτιζόλης τη νύχτα μπορεί να εντείνει πόνους σε αρθρώσεις, μέση ή νεύρα.

5. Αλκοόλ, καφεΐνη και αργά γεύματα

Όλα μπορούν να επηρεάσουν τα βαθύτερα στάδια ύπνου. Ιδιαίτερα το αλκοόλ μειώνει σημαντικά τον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο.

Πώς να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Αν η κόπωση ή η ευερεθιστότητα γίνονται συχνές και επηρεάζουν την καθημερινότητα, είναι καλό να μιλήσετε με τον γιατρό σου. Παράλληλα, οι παρακάτω στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά:

✓ Καλή υγιεινή ύπνου

Σταθερές ώρες ύπνου και ξυπνήματος, δροσερό και σκοτεινό υπνοδωμάτιο. Απαραίτητο: μακριά από το κινητό μέσα στη νύχτα — ακόμη και μια ματιά στην οθόνη μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιες.

✓ Αντιμετώπιση ιατρικών παραγόντων

Συζητήστε με τον γιατρό σου ζητήματα όπως εξάψεις, ουρολογικά συμπτώματα ή φάρμακα που ίσως επηρεάζουν τον ύπνο.

✓ Τεχνικές χαλάρωσης

Βαθιές αναπνοές ή σύντομος διαλογισμός μπορούν να σε επαναφέρουν στον ύπνο γρήγορα και ήρεμα.

Το ξύπνημα στις 3 τα χαράματα μπορεί να μοιάζει αναπόφευκτο, όμως δεν είναι. Με κατανόηση του τι συμβαίνει στο σώμα, με μικρές αλλαγές στη ρουτίνα και με ιατρική καθοδήγηση όπου χρειάζεται, ο νυχτερινός ύπνος μπορεί να γίνει ξανά βαθύς και ουσιαστικός.

Και όπως υπενθυμίζουν ειδικοί από ιδρύματα κύρους, όπως το Harvard, η ποιότητα του ύπνου δεν είναι πολυτέλεια – είναι θεμέλιο της υγείας σε κάθε ηλικία.

