Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

 06.12.2025 - 19:12
Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

Μια βραδιά που συνδύασε το φως, την αγάπη και την ελπίδα πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Νύχτα Φωτός, Αγάπης και Ελπίδας». Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στη Σωφρονίου Χριστοδούλου 2, όπου οι συμμετέχοντες άναψαν τα φώτα της πολυκατοικίας, επαναλαμβάνοντας μια γιορτινή χειρονομία που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Η συγκεκριμένη πράξη συνδέεται με την έννοια της ελπίδας και της στήριξης. Μικρές φλόγες από λαμπάκια ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο φως, το οποίο ταξιδεύει στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους που χρειάζονται δύναμη. 

Στην εκδήλωση διατέθηκαν βιβλία παραδοσιακών συνταγών από διάφορες χώρες, καθώς και βραχιολάκια από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, με τα έσοδα να στηρίζουν τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον φωταγωγημένο χώρο, που συμβολίζει τη «λάμψη των Χριστουγέννων» και γίνεται πράξη ανθρωπιάς μέσα από την συμμετοχή και την προσφορά προς τα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Δείτε σχετικά βίντεο:

 

Λιοπέτρι: Συμπλοκή αγνώστων αναστάτωσε την περιοχή - Εντοπίστηκε όχημα με ζημιές

 06.12.2025 - 18:41
Τραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες

 06.12.2025 - 19:43
Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

  •  06.12.2025 - 12:11
  •  06.12.2025 - 14:10
