Video: Άναψαν τα φώτα της ελπίδας στη Λάρνακα για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο

Η συγκεκριμένη πράξη συνδέεται με την έννοια της ελπίδας και της στήριξης. Μικρές φλόγες από λαμπάκια ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο φως, το οποίο ταξιδεύει στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους που χρειάζονται δύναμη.

Στην εκδήλωση διατέθηκαν βιβλία παραδοσιακών συνταγών από διάφορες χώρες, καθώς και βραχιολάκια από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, με τα έσοδα να στηρίζουν τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον φωταγωγημένο χώρο, που συμβολίζει τη «λάμψη των Χριστουγέννων» και γίνεται πράξη ανθρωπιάς μέσα από την συμμετοχή και την προσφορά προς τα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Δείτε σχετικά βίντεο: