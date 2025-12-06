Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες

 06.12.2025 - 19:43
Τραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες

Τουλάχιστον 18 σοροί έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης μετά τον εντοπισμό μισοβυθισμένης λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί δύο άτομα.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής από φορτηγό με σημαία Τουρκίας.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

