Αβέρωφ Νεοφύτου: Το δώρο που έκανε στην Έμιλυ Γιολίτη και το δημόσιο ευχαριστώ της - Δείτε φωτογραφία
LIFESTYLE

Αβέρωφ Νεοφύτου: Το δώρο που έκανε στην Έμιλυ Γιολίτη και το δημόσιο ευχαριστώ της - Δείτε φωτογραφία

 06.12.2025 - 20:00
Αβέρωφ Νεοφύτου: Το δώρο που έκανε στην Έμιλυ Γιολίτη και το δημόσιο ευχαριστώ της - Δείτε φωτογραφία

Μια απρόσμενη ανάρτηση της Έμιλυς Γιολίτη στα social media τράβηξε το ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, ο Αβέρωφ Νεοφύτου της έδωσε μια εντυπωσιακή ποικιλία φρούτων.

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τα γεμάτα κιβώτια και τον ευχαρίστησε δημόσια, γράφοντας «Thank you Αβέρωφ»,στην ανάρτηση της.

Δείτε την σχετική φωτογραφία:

 

 

 

Τραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες

 06.12.2025 - 19:43
Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

