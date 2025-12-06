Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

«Mου έφαγε το παιδί μου»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά τη φονική επίθεση από το πίτμπουλ της οικογένειας

 06.12.2025 - 20:47
«Mου έφαγε το παιδί μου»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά τη φονική επίθεση από το πίτμπουλ της οικογένειας

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του 2χρονου αγοριού στο χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ οι γονείς κρατούνται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

