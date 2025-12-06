Ecommbx
Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Που έγινε αισθητή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Που έγινε αισθητή

 06.12.2025 - 21:12
Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Που έγινε αισθητή

Νέος σεισμός καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους της πρωτεύουσας και γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:43 και ήταν μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 19 χιλιομέτρων από τη Λευκωσία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 58 χιλιόμετρα

.

 

