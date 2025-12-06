Διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης - Οι περιοχές που επηρεάζονται και ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, διακοπή ρεύματος σημειώνεται σε Άγιο Θεόδωρο, Μαρώνι, Ψεματισμένο και Ζύγι, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Η αποκατάσταση της παροχής εκτιμάται γύρω στις 12:30.