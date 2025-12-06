Η Κομισιόν εγκρίνει προκαταβολή 2,3 εκατ. ευρώ για την Κύπρο μετά τις πυρκαγιές σε Λεμεσό και Πάφο

Η οικονομική ενίσχυση θα καλύψει κρίσιμες ανάγκες, όπως επιχειρήσεις άμεσης επέμβασης, αποκατάσταση βασικών υποδομών, υποστήριξη για στέγαση πληγέντων και έργα ανασυγκρότησης στις πληγείσες περιοχές.

Η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς στην αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή των κοινοτήτων στην κανονικότητα.