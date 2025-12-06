Είδε Ολγκίν ο ΠτΔ – «Έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά»

Καλωσορίζοντας την, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Προσβλέπω στις συναντήσεις της 11ης Δεκεμβρίου. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά. Βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη, στη στήριξη του ΓΓ των ΗΕ, στην πολιτική του βούληση, στην πολιτική του δέσμευση, και είμαι έτοιμος να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα.»

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, μετά την επίσκεψή τους στα γραφεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν, θα έχουν κοινή συνάντηση με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν.