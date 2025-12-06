Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας, λήφθηκαν υπόψιν και οι θέσεις των συγκυβερνώντων κομμάτων. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή πως αυτή η συνεργασία εδράζεται στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και ως εκ τούτου, βασικό μέλημα είναι η επιλογή ατόμων τα οποία μπορούν να συμβάλουν προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο κύριος Λετυμπιώτης κλήθηκε να σχολιάσει και την έντονη αντίδραση από πλευράς ΕΔΕΚ, η οποία αύριο, σε έκτακτη συνεδρίαση του πολιτικού της γραφείου, θα συζητήσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των σχέσεών της με την κυβέρνηση. Απάντησε ότι είναι απολύτως σεβαστή οποιαδήποτε τοποθέτηση και επιλογή των δυνάμεων οι οποίες στηρίζουν την κυβέρνηση. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με γνώμονα το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο του προέδρου της Δημοκρατίας με τον κυπριακό λαό.

Ξεκαθάρισε την ίδια στιγμή, πως δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν άτομα, απλώς και μόνο στη βάση της κομματικής τους ταυτότητας. Τόνισε ότι, αξιολογούνται και αξιοποιούνται άτομα, στην βάση των ικανοτήτων και της συνάφειας των προσόντων τους με τα χαρτοφυλάκια τα οποία θα κληθούν να αναλάβουν. Επισήμανε πως και στις τάξεις των πολιτικών δυνάμεων υπάρχουν ικανά στελέχη, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ