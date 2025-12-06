Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

 06.12.2025 - 10:24
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

Η Πυροσβεσρική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 44 περιστατικά,32 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 12:47 χθες ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και Επαρχίας Λεμεσού με έξι στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα,  υποστηριζόμενα με άλλα εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο προωθητές γαίων από Τμήμα Δασών για πυρκαγιά σε πέντε (5) εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση σε δύσβατη αγροτική περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων Γεροβάσα-Δωρά, επαρχίας Λεμεσού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερου με επεκτάσεις  για προσέγγιση των δυσπρόσιτων σημείων. Αναζωπυρώσεις που συνέβησαν κατά την διάρκεια του επεισοδίου, καταστάληκαν από το προσωπικό που ασχολείτο με την πυρόσβεση σε κοντινό τους σημείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Περιορίστηκε η φωτιά στη Λεμεσό: Δυνατοί άνεμοι στη περιοχή - Κάηκαν πέντε εκτάρια γης

Στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για επιφυλακή καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Κακοκαιρία BYRON: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία
Εντοπίστηκαν τα λείψανα που κλάπηκαν από εκκλησία – Χειροπέδες σε 44χρονη – Τα είχε στο σπίτι της
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ανακαλύφθηκε ο πιο σπάνιος τύπος αίματος: Τον έχουν 3 άτομα σε μισό εκατ. δείγματα
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

 06.12.2025 - 10:12
Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η κα. Ολγκίν, που έφθασε στο νησί την Πέμπτη το βράδυ, συνεχίζει τις επαφές της στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

  •  06.12.2025 - 08:52
Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

  •  06.12.2025 - 10:12
Έγινε ο ανασχηματισμός: Το who is who της νέας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Έγινε ο ανασχηματισμός: Το who is who της νέας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

  •  06.12.2025 - 07:45
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

  •  06.12.2025 - 10:24
Κλοπή ιερών λειψάνων: Έξι ημέρες στο κελί για την 44χρονη που τα έκρυβε στο σπίτι της

Κλοπή ιερών λειψάνων: Έξι ημέρες στο κελί για την 44χρονη που τα έκρυβε στο σπίτι της

  •  06.12.2025 - 10:07
Ρωσικές προειδοποιήσεις με «σοβαρές συνέπειες» προς ΕΕ για περιουσιακά στοιχεία

Ρωσικές προειδοποιήσεις με «σοβαρές συνέπειες» προς ΕΕ για περιουσιακά στοιχεία

  •  06.12.2025 - 09:14
Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

  •  06.12.2025 - 09:32
Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

  •  06.12.2025 - 09:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα