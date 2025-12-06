Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

Στις 12:47 χθες ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και Επαρχίας Λεμεσού με έξι στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, υποστηριζόμενα με άλλα εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο προωθητές γαίων από Τμήμα Δασών για πυρκαγιά σε πέντε (5) εκτάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση σε δύσβατη αγροτική περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων Γεροβάσα-Δωρά, επαρχίας Λεμεσού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερου με επεκτάσεις για προσέγγιση των δυσπρόσιτων σημείων. Αναζωπυρώσεις που συνέβησαν κατά την διάρκεια του επεισοδίου, καταστάληκαν από το προσωπικό που ασχολείτο με την πυρόσβεση σε κοντινό τους σημείο.

Στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για επιφυλακή καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.