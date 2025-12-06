Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια των Jumbo δεν είναι απλώς ένα ακόμη σποτ γεμάτο χρώματα και γιορτινή διάθεση. Το σποτ αφηγείται ένα ταξίδι μέσα στη χιονισμένη νύχτα, με φόντο την αλληλεγγύη και την ελπίδα των Χριστουγέννων. Εξάλλου, αυτό γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, τη γέννηση του Θεανθρώπου, η οποία φέρνει αγάπη, ελπίδα και φως.

Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι κάθε νέα ζωή, κάθε πράξη αγάπης και κάθε στιγμή αλληλεγγύης είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι η υπενθύμιση ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο πιο φωτεινό, ξεκινώντας από τις δικές μας πράξεις.

Η συγκινητική διαφήμιση των Jumbo

Το σκηνικό ξεκινάει με δεκάδες αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και ένα στρατιωτικό όχημα με πινακίδες 25-12-2025, να είναι εγκλωβισμένα σε κάποια εθνική οδό, λόγω σφοδρής χιονόπτωσης. Οι οδηγοί και οι επιβάτες είναι παγιδευμένοι σε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ το χιόνι πέφτει πυκνό.

Κάποιοι, όπως μία έγκυος, είναι αγανακτισμένοι με την ταλαιπωρία. Τη γυναίκα εντοπίζουν οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι άνθρωποι και τη βγάζουν από το αυτοκίνητό της για να τη βοηθήσουν και να μη μείνει μόνη.

Στη συνέχεια, η σκηνή μετατρέπεται σε χιονισμένη μαγεία. Το φορτηγό που μεταφέρει τα δώρα από τη γνωστή εταιρεία παιχνιδιών αποκαλύπτεται, και ο οδηγός του, σαν άλλος Άγιος Βασίλης αποφασίζει να αρχίζει να τα μοιράζει μαζί με κουβέρτες, με τη βοήθεια κάποιων φαντάρων. Το κλίμα αλλάζει. Όλοι είναι πιο χαρούμενοι. Μικροί και μεγάλοι παίζουν. Οι ώρες περνούν, το κρύο παραμένει και πέφτει το σκοτάδι, αλλά τα φωτεινά λαμπιόνια στα αυτοκίνητα χαρίζουν μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Τότε, γίνεται το «θαύμα». Υπό τους ήχους της Άγιας Νύχτας, βλέπουμε τη γυναίκα να έχει γεννήσει με τη βοήθεια των φαντάρων στο στρατιωτικό φορτηγό και να κρατά στην αγκαλιά το μωρό της, σε ένα σκηνικό που θυμίζει τη φάτνη στην οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Όλοι συγκινημένοι και χαμογελαστοί, σπεύδουν να δουν τη μητέρα με το παιδί, ενώ από πάνω τους λάμπει ένα φωτεινό αστέρι.

Δείτε τη διαφήμιση με τίτλο «JUMBO γιορτινά! - Χριστούγεννα 2025»:

Το σποτ μέσα σε 90’’ καταφέρνει να περνά από τρία διαφορετικά συναισθήματα. Από την αγωνία μιας χιονοθύελλας στη χαρά της γιορτής και από τη γιορτή στη συγκίνηση.

H καμπάνια εντάσσεται στη μακρά συνεργασία των Jumbo με την Pollen, που έχει υπογράψει και άλλες μεγάλες διαφημίσεις της αλυσίδας. Η παραγωγή έγινε από την Top Cut Modiano σε σκηνοθεσία του Santiago Zannou και DOP, του Jon Gaute Espevold. Να σημειωθεί, πως για τις ανάγκες των γυρισμάτων καλύφθηκαν με τεχνητό χιόνι 3.500 τετραγωνικά μέτρα.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη διαφήμιση

Η πραγματική ιστορία διαδραματίστηκε τα Χριστούγεννα του 1960 στο αποκλεισμένο από χιόνια Πήλιο και συγκεκριμένα στα Χάνια Πηλίου.

Σε ένα Χάνι (υποτυπώδες ξενοδοχείο της εποχής) γεννήθηκε με τη βοήθεια μιας απλής γυναίκας, της Μαρίας Γρηγορίου, που δεν είχε καμία γνώση από μαιευτική, ένα υγιέστατο αγοράκι, ο Νίκος.

Το χιόνι είχε αποκλείσει όλη την περιοχή και ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθεί το μωρό και η μητέρα του στο νοσοκομείο του Βόλου ήταν με τη βοήθεια του στρατού που είχε ένα φυλάκιο τηλεπικοινωνιών Λ.Υ.Σ.Ε. (Λίαν Υψηλής Συχνότητας Επικοινωνία) στην κορυφή του Πηλίου.



Στην περιοχή των Χανίων υπήρχε μόνο ένα μαγνητικό τηλέφωνο που είχε βάλει ο στρατός για λόγους έκτακτης ανάγκης. Κι έτσι κι έγινε. Τα μαγνητικά τηλέφωνα πήραν «φωτιά».

Το Χάνι κάλεσε το φυλάκιο στο Πλιασίδι (κορυφή του Πηλίου), το φυλάκιο κάλεσε τη Λάρισα, η Λάρισα το Βόλο και ο Βόλος το νοσοκομείο!

Έτσι, μέσα στη χιονισμένη νύχτα, με εντολή του επικεφαλής αξιωματικού Τζαννή Παπαγεωργίου, το μωρό και η μητέρα του μεταφέρθηκαν στην παγωμένη καρότσα ενός στρατιωτικού ΡΕΟ μέχρι το Βόλο.

Ελάχιστη ζεστασιά οι λιγοστές στρατιωτικές κουβέρτες, αλλά αμέτρητη ζεστασιά της ανθρώπινης καλοσύνης και αλληλεγγύης.

Το λίκνο του μωρού ήταν ένα ξύλινο καφάσι από μήλα και γύρω του για ζεστασιά υπήρχαν 3 μπουκάλες ζεστό νερό!

Αν υπήρχε ένας φωτογράφος εκείνη τη στιγμή να απαθανατίσει το ΡΕΟ να απομακρύνεται μέσα στο χιονισμένο τοπίο, καθώς κατέβαινε τις στροφές της Αλικόπετρας στεφανωμένο από τον έναστρο ουρανό, τότε είναι σίγουρο ότι θα έμοιαζε με την τελευταία σκηνή της χριστουγεννιάτικης ταινίας των Jumbo. Σαν μια σύγχρονη φάτνη!



Γιατί κάθε παιδί που γεννιέται είναι ένα μικρό θαύμα. Μια καινούρια αρχή για ένα καλύτερο κόσμο!

Δείτε πώς γυρίστηκε η διαφήμιση των Jumbo

Πηγή: iefimerida.gr