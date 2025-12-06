Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΧαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

 06.12.2025 - 09:54
Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια στην περιφερειακή κοινότητα Λάρισας, καλώντας τους να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.

Εκκενώθηκε οικισμός κοντά στα Φάρσαλα γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, 112 για ετοιμότητα σε ακόμα 5 περιοχές

Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Εκκενώθηκε οικισμός κοντά στα Φάρσαλα γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, 112 για ετοιμότητα σε ακόμα 5 περιοχές

Σε ανάλογη κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Αυξήσεις στις τιμές πριν τις γιορτές - Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Όταν περνάμε τα οδοφράγματα… αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος; Διεθνολόγος απαντά στο «Τ»
Κακοκαιρία BYRON: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία
Εντοπίστηκαν τα λείψανα που κλάπηκαν από εκκλησία – Χειροπέδες σε 44χρονη – Τα είχε στο σπίτι της
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Δεκεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ανακαλύφθηκε ο πιο σπάνιος τύπος αίματος: Τον έχουν 3 άτομα σε μισό εκατ. δείγματα
Τι πρέπει να απενεργοποιήσετε τώρα στο κινητό σας – Για ασφάλεια και διάρκεια μπαταρίας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

 06.12.2025 - 09:51
Επόμενο άρθρο

GNTM – Γυναικεία υπόθεση η πρώτη αποχώρηση στην τελική 10αδα: «Ήταν η ώρα της» - Βίντεο

 06.12.2025 - 10:17
Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η κα. Ολγκίν, που έφθασε στο νησί την Πέμπτη το βράδυ, συνεχίζει τις επαφές της στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

Σήμερα η συνάντηση της Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Επίσκεψη με Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ την Πέμπτη

  •  06.12.2025 - 08:52
Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

Λετυμπιώτης: «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός θα πρέπει πρωτίστως να αφήνει ικανοποιημένη την ίδια την κοινωνία»

  •  06.12.2025 - 10:12
Έγινε ο ανασχηματισμός: Το who is who της νέας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Έγινε ο ανασχηματισμός: Το who is who της νέας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

  •  06.12.2025 - 07:45
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξέσπασαν και αναζωπυρώσεις – 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο

  •  06.12.2025 - 10:24
Κλοπή ιερών λειψάνων: Έξι ημέρες στο κελί για την 44χρονη που τα έκρυβε στο σπίτι της

Κλοπή ιερών λειψάνων: Έξι ημέρες στο κελί για την 44χρονη που τα έκρυβε στο σπίτι της

  •  06.12.2025 - 10:07
Ρωσικές προειδοποιήσεις με «σοβαρές συνέπειες» προς ΕΕ για περιουσιακά στοιχεία

Ρωσικές προειδοποιήσεις με «σοβαρές συνέπειες» προς ΕΕ για περιουσιακά στοιχεία

  •  06.12.2025 - 09:14
Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

Εσύ το ήξερες; Η αληθινή ιστορία πίσω από τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo που συγκινεί - Δείτε πώς γυρίστηκε - Βίντεο

  •  06.12.2025 - 09:32
Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

  •  06.12.2025 - 09:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα