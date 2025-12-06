Χαμός στην Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας - Εκκενώθηκε οικισμός γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Βίντεο και φωτογραφίες

Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.

Εκκενώθηκε οικισμός κοντά στα Φάρσαλα γιατί υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, 112 για ετοιμότητα σε ακόμα 5 περιοχές

Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σε ανάλογη κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών.

Πηγή: protothema.gr