Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

 06.12.2025 - 10:38
Ο μερικός ανασχηματισμός της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, που ανακοινώθηκε χθες είναι το κύριο θέμα που προβάλλεται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου του Σαββάτου. Αλλα θέματα είναι επίσης οι αλλαγές που προωθούν κόμματα στη φορολογική μεταρρύθμιση, η παραίτηση της Εμανουέλλας Λαμπριανίδου από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας και οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

H «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ανασχηματισμός…μπάλωμα», αναφέρεται σε καθυστερημένη κίνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε καθεστώς πίεσης και για μετακινήσεις αντί απομάκρυνσης σε κρίσιμα Υπουργεία. Αλλού γράφει για την παραίτηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδου από την θέση της Γενικής Διευθύντριας στο Υπ. Άμυνας και αναφέρει ότι "εξουδετέρωσαν τη Λαμπριανίδου για να κανονίσουν το σύζυγο της Πική". Σε άλλο θέμα γράφει ότι η κακοκαιρία Byron σάρωσε την Ελλάδα και έφθασε πιο εξασθενημένη στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ανασχηματισμός με κομματικά υλικά», αναφέρεται σε αλλαγές στο Υπουργικό με το βλέμμα στις βουλευτικές εκλογές αλλά και στις Προεδρικές του 2028 και σε ξεκάθαρη προσπάθεια του Προέδρου να ικανοποιήσει τα συγκυβερνώντα κόμματα ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ. Αλλού γράφει ότι η Εμανουέλλα Λαμπριανίδου παραιτήθηκε λόγω εξοστρακισμού στο ΥΠΑΜ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αλλάζει ο εκλογικός νόμος σε ό,τι αφορά κένωση έδρας ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ή ανεξάρτητου μεμονωμένου ευρωβουλευτή.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Κεντροδεξιό πολιτικό σχήμα» γράφει ότι αιφνιδίασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχωρώντας σε ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι είμαστε απροστάτευτοι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφερόμενη σε πλήθος από απάτες σε βάρος των πολιτών. Αλλού γράφει ότι πάμε σε ψηφοδέλτιο μπρος-πίσω για τις βουλευτικές εκλογές λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Φορολογικό μοντέλο με επίκεντρο την κοινωνία», αναφέρεται σε ουσιαστική παρέμβαση ΑΚΕΛ με έξι νέες προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλού γράφει ότι η Ολγκίν είδε χθες τον Έρχιουρμαν και σήμερα θα δει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει φωτογραφία από το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ και αναφέρει ότι επανεξελέγη Γενική Γραμματέας η Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Η “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Υπουργοί κόπηκαν στο νέο ανασχηματισμό», γράφει ότι τέσσερα νέα πρόσωπα τοποθετήθηκαν λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κύπρος θα παραμείνει στη Eurovision παρά την απόφαση για συμμετοχή του Ισραήλ. Αλλού γράφει ότι ο δήμαρχος Λευκωσίας καλεί την Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το έργο του σχολείου της Φανερωμένης.

